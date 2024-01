Ouders in Amsterdam doodgeschoten Sammy doen aangifte tegen agenten

Connect on Linked in

De ouders van de in augustus 2020 door de Amsterdamse politie doodgeschoten Duitse influencer Sammy Seewald (23) hebben aangifte gedaan tegen de agenten die bij zijn dood betrokken waren. Dat zeggen ze tegen de Amsterdamse stadszender AT5.

Spacecake

Seewald, die ook bekend was onder het pseudoniem Sammy Baker, vierde met vrienden zijn verjaardag in Amsterdam en werd door agenten in verwarde toestand aangetroffen nadat hij onder meer spacecake had gegeten. Hij werd doodgeschoten toen hij bij een worsteling met de politie met een mes zou hebben gezwaaid.

Het Openbaar Ministerie besloot in 2021 de agenten die Seewald doodschoten niet te vervolgen, omdat er sprake was van noodweer.

3D-reconstructie

Volgens de advocaat van de ouders blijkt uit andere onderzoeken dat de verklaringen die de betrokken agenten aflegden niet kloppen. Zo zou de influencer geen gevaar hebben gevormd voor de agenten. Een van die onderzoeken werd gedaan door het Britse onderzoeksbureau Forensic Architecture, in opdracht van de familie. Daaruit werd een 3D-reconstructie gemaakt van de laatste momenten voordat Seewald werd doodgeschoten.

De conclusies die op basis daarvan worden getrokken staan haaks staan op de lezing van politie en Openbaar Ministerie.

Ander parket

De familie wil dat het OM opnieuw naar de zaak kijkt. Een ander parket dan Amsterdam moet de zaak dan volgens hen in behandeling nemen en het vervolgen van de agenten heroverwegen. Het OM heeft tegen AT5 bevestigd de aangifte te hebben ontvangen, maar doet verder geen mededelingen over de zaak.

Geen ‘onmiddellijk dreigend gevaar’

Televisieprogramma Argos meldde in september 2023 over informatie te beschikken dat de Duitse fitness-influencer geen ‘onmiddellijk dreigend gevaar’ vormde toen hij 3,5 jaar geleden in Amsterdam Nieuw-West door politiekogels om het leven werd gebracht. De Amsterdamse politie reageerde vervolgens afwijzend op de conclusies in het programma.

Argos heeft ook interne documenten en rapporten ingezien. De makers stellen op basis van al deze informatie dat de dood van Seewald te voorkomen was geweest. Het was het resultaat van een optelsom van operationele en inschattingsfouten door de politie.

