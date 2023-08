Crowdfunding door ouders voor forensisch onderzoek naar dood Sammy Baker

Connect on Linked in

De familie van de in 2020 door de Amsterdamse politie doodgeschoten Duitse jongen Sammy Baker, is een crowdfunding gestart om te komen tot een forensisch tegenonderzoek naar zijn overlijden.

door Joost van der Wegen

Tegenonderzoek

Het onderzoek is volgens het forensisch bureau dat de omstandigheden rond de dood van Sammy wil onderzoeken, bedoeld als ‘tegenonderzoek’ naar het eerdere Nederlandse onderzoek naar het ‘hoe en waarom Sammy om het leven kwam’.

De crowdfunding is gestart, op initiatief van de ouders van de overleden fitness-influencer Sammy, wiens echte achternaam Seewald is. De 23-jarige Sammy raakte op 13 augustus 2020 in een psychose, na het bezoek aan een coffeeshop in Amsterdam. Toen hij in verwarde toestand een mesje toonde, voerde de politie een actie uit, waarbij hij werd doodgeschoten.

Nabootsen

De bureaus Forensis en Forensic Architecture willen een 3D-reconstructie van de gebeurtenis maken, waarin zij de bewegingen van Sammy en van de betrokken politiemensen in de momenten voor Sammy’s dood exact willen nabootsen. Ook wil ze een schot-analyse uitvoeren en een analyse van het onderzoek naar de gebeurtenis door de Nederlandse instanties.

Een woordvoerder van Forensis, dat is gevestigd in Berlijn, schrijft in haar crowdfunding-aanvraag dat Sammy Baker toen hij door Nederlandse politieagenten werd doodgeschoten, ‘duidelijk in psychische nood was’. Een video van het incident, die al openbaar werd, zou volgens het bureau aantonen dat ‘het handelen van de agenten de situatie deed escaleren tot een tragische en onnodige fatale schietpartij.’

Het bureau noemt de dood van Sammy een ‘police killing’. Voor de crowdfunding wil het bureau 35.000 euro ophalen. Op het moment is er ruim 3.000 euro gedoneerd.

Details

Begin dit jaar lekten al details uit een onafhankelijk onderzoek dat de rechtbank liet uitvoeren in de civiele procedure van de ouders van Sammy, tegen de politie, door onderzoeker Jaap Timmer. Dat onderzoek kwam in handen van de Amsterdamse stadszender AT5.

In het document, dat op 13 januari 2023 naar de rechtbank is gestuurd, staat tot in detail beschreven hoe de middag verliep. Zo trok een hondengeleider zijn eigen plan en had de leidinggevende van de operatie mogelijk geen goed overzicht en ontbrak het aan duidelijke instructies.

Noodweer

In mei 2021 concludeerde het Openbaar Ministerie dat de betrokken agenten bij de dood van Sammy niet strafrechtelijk zouden worden vervolgd, omdat zij handelden vanuit een noodweersituatie.

Korpschef Frank Paauw van de Amsterdamse politie maakte na voorbarige uitspraken over het gebruik van het mes door Sammy excuses hiervoor. Hij pleitte naar aanleiding van het incident voor de invoering van minder zware geweldsmiddelen, zoals het stroomstootwapen.