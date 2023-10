Pakketten cocaïne dobberden in de Noordzee

Print This Post

Een patrouillevaartuig van de Belgische Marine heeft 210 kilo cocaïne uit de Noordzee gevist. De pakketten waren voorzien van een soort zwemvesten om het drijfvermogen te vergroten. Los van deze vangst is in de regio Antwerpen in de afgelopen dagen ongeveer 1,5 ton cocaïne gepakt.

Gps-bakens

Wanneer de dobberende cocaïne werd gevangen is niet bekend gemaakt. Waarschijnlijk was er een tip over binnengekomen. Op het marineschip waren ook agenten van de federale gerechtelijke politie aanwezig.

Smokkelaars laten geregeld op zee pakketten drugs van schepen afgooien. Doorgaans zijn die voorzien van gps-bakens zodat ze makkelijk gevonden kunnen worden. Of deze partij een baken had is niet bekend.

Koffie

Op kaai 1742 in de haven van Antwerpen is woensdag ruim een halve ton cocaïne onderschept. De douane controleerde woensdag op aangeven van de federale gerechtelijke politie Antwerpen een container met koffie. Er bleek 510 kilo cocaïne in de container te zijn bijgepakt.

Suiker

Maandag werd in de Antwerpse haven in een container met suiker op kaai 913 een lading cocaïne van 656 kilo onderschept.

Dinsdag werd in Londerzeel 322 kilo ontdekt.