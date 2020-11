Passage over Surinaamse veiligheidschef uit boek verwijderd

Connect on Linked in

Nadat de advocaat van de directeur van de Surinaamse Nationale Veiligheidsdienst (DNV) Daniëlle Veira, dreigde met juridische stappen over een passage in een Nederlands misdaadboek is er in onderling overleg toegezegd deze passage te verwijderen. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de auteur van het boek en advocaat Aroon Gonesh, die is gepubliceerd in Surinaamse media.

Het gaat om het boek De drugsmaffia dicteert van journalist Gerlof Leistra. In het boek staat onder meer dat Veira een goede bekende zou zijn van Gregory F., een bekende van de van meerdere moorden verdachte Ridouan Taghi. Ook zou Veira een goed contact van de vorige Surinaamse president Desi Bouterse zijn.

In de gemeenschappelijke verklaring van de advocaat en Leistra staat dat ‘de auteur heeft aangegeven geenszins de suggestie die kennelijk is gewekt te hebben beoogd’.

De gewraakte zinnen zullen onmiddellijk uit het e-boek worden verwijderd en ook in de tweede en alle volgende drukken van het boek. Het boek zal dus niet uit de handel worden genomen.

In het boek van Leistra geven onder meer de chef van de Amsterdamse recherche Olivier Dutilh en officier van justitie Koos Plooij hun visie op de aanpak van georganiseerde criminaliteit en in het bijzonder het onderzoek naar Ridouan Taghi.

