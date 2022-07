‘Peter R. de Vries was een vijand van de chef’

Print This Post

De nieuwe getuige in het proces rond de moord op Peter R. de Vries hoorde voor de aanslag al dat er op een journalist werd gejaagd. Het ging om een ‘vijand van de chef’. Dit meldt De Telegraaf vrijdagmiddag.

Nieuwe getuige

Deze week werd bekend dat de rechtbank in Amsterdam het strafproces tegen de vermeende moordenaars van misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft heropend. Dit in verband met nieuwe verklaringen van een getuige van het Openbaar Ministerie (OM) in het onderzoek ‘Iraklia’.

Link

De nieuwe getuige ‘5089’ hoorde al in april 2021 dat een journalist moest worden aangepakt. Het zou volgens hem gaan om een ’vijand van de chef’.

Daarmee wordt voor het eerst iets gezegd over het mogelijke motief en de link met Taghi. De Poolse getuige realiseerde zich naar eigen zeggen pas later wie werd bedoeld, toen hij hoorde dat Peter R. de Vries was doodgeschoten. Hij zou zich rot zijn geschrokken, aldus de krant.

Maandag behandelt de rechtbank de nieuwe stukken in een extra zitting. Niet duidelijk is of de oorspronkelijke datum voor de uitspraak, 14 juli, blijft staan.