Kroongetuige neemt Peter R. de Vries als adviseur

De kroongetuige in het Marengo-proces heeft Peter Schouten als nieuwe advocaat. En Peter R. de Vries zal voortaan optreden als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. Maar het Openbaar Ministerie wil volgens De Vries en Schouten hier niet aan meewerken. En zo lang dat zo is weigert kroongetuige Nabil B. op zijn beurt mee te werken aan het moordproces Marengo.

Door Wim van de Pol

Nabil B. legde cruciale getuigenverklaringen af over een reeks moorden die Ridouan Taghi en anderen volgens hem lieten plegen. De kroongetuige, wiens broer in 2018 werd vermoord, staat met deze verdachten terecht in het Marengo-proces omdat hij heeft bekend zelf ook aan verschillende moorden te hebben meegewerkt.

In september vorig jaar werd zijn toenmalige advocaat Derk Wiersum in Amsterdam geliquideerd. Daarna stapte een aantal anoniem gebleven advocaten terug.

De naam van De Vries zong al geruime tijd rond als mogelijk adviseur van B.. Mediaman De Vries is immers ook eerder opgetreden als adviseur van verdachten, getuigen en nabestaanden bij geruchtmakende strafprocessen, zoals de Puttense moordzaak, de zaak Holleeder en de moord op Nicky Verstappen.

Tijdens een recente zitting in het proces zei B. een nieuwe advocaat te hebben, maar dat het Openbaar Ministerie zijn vertrouwenspersoon niet wilde ‘faciliteren’.

Draai

Op een persconferentie legde De Vries uit wat er in zijn visie mis is gegaan. Ook werd duidelijk en wat er met het woord ‘faciliteren’ kan zijn bedoeld.

Het Openbaar Ministerie wil geen contract sluiten met De Vries en Schouten. Hier heeft het OM volgens De Vries een draai gemaakt omdat hier eerder geen bezwaar bestond. Ook lijkt het OM te vinden dat in ieder geval de door Schouten gevraagde vergoeding te hoog was.

De zaak verkeert nu in een impasse. Het is om deze reden dat kroongetuige Nabil B. op dit moment weigert nog vragen te beantwoorden in het Marengo-proces. Advocaat Schouten deed op de persconferentie een dringend beroep op het Openbaar Ministerie om toch tot overeenstemming te komen.

Privileges

Op een zitting in het Marengo-proces vorige week preludeerde advocaat Nico Meijering al op de nu geschetste problemen. Als een adviseur vraagt om (bezoek)privileges die aan advocaten zijn voorbehouden dan kan dat niet bestaan, zo is zijn visie. Een adviseur hoeft zich immers niet aan regels te houden die voor advocaten wel gelden. Een adviseur kan dan schade toebrengen aan verdachten in het proces zonder dat hij erop kan worden afgerekend, zoals dat bij een advocaat wel kan. (tekst loopt door onder reclame)

Bal

Ondertussen zijn de besprekingen met het OM over de rol van De Vries onderbroken. De bal ligt volgens Peter R. de Vries en Peter Schouten nu bij het OM. Nabil B. houdt vast aan zijn keuze voor De Vries en Schouten, en blokkeert de voortgang van het proces door te weigeren te verklaren. En het tweetal trekt zich ook niet terug zolang de kroongetuige een beroep op hen doet.

Peter R. de Vries zei verder op de persconferentie geen moeite te hebben om zijn rollen als televisie-commentator, journalist en adviseur van een kroongetuige te scheiden, omdat hij zegt transparant te zijn en goed met geheimen om kan gaan.

De Vries maakte afgelopen vrijdag bekend terug te treden als partner in het advocatenkantoor van Khalid Kasem en zijn zoon Royce. De Vries zegt dat de recente beschuldiging dat Kasem informatie aan de groep van Ridouan Taghi zou hebben doorgespeeld daarvoor niet de reden was. Volgens De Vries gaat het om veiligheidsredenen in verband met zijn rol als adviseur van Nabil B.