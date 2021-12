‘Piet S. legde verklaringen af over zijn rol in de onderwereld’

Connect on Linked in

De Haagse drugsbaron Piet S. heeft kort geleden een reeks verklaringen afgelegd tegenover rechercheurs in het Taxus-onderzoek, waarin hij en anderen worden verdacht van grootschalige drugstransporten. Volgens De Telegraaf heeft hij daarin verteld dat hij heeft bemiddeld in het conflict tussen de groepen van Gwenette Martha en Houssine A., dat onder meer leidde tot de dubbele moord in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

Scheidsrechter

S. omschrijft zichzelf als een soort scheidsrechter binnen de onderwereld die bemiddelde bij conflicten. Piet S.: ‘oorlog is geen geld.’

Recent werd al bekend dat Piet S. en de vorig jaar overleden drugshandelaar Stanley “Kai” Esser waren aangezocht om te bemiddelen in het conflict rond het fruitbedrijf De Groot in Hedel.

Piet S. verbrak op het Rotterdamse hoofdbureau het zwijgen maar hij noemde geen namen. Hij zegt te hebben verklaard omdat hij daartoe genoodzaakt werd vanwege de beschuldigingen dat hij een wereldwijd opererend drugsnetwerk zou leiden. S. ontkent die beschuldigingen.

“Mocro-oorlog”

S. zegt dat hij jarenlang bemiddelde in de “Mocro-oorlog” met drie anderen en heeft ’bijgedragen aan een oplossing’. S. zegt regelmatig afluisterapparatuur te hebben ingezet om te checken of verhalen klopten. Hij bemiddelde ook in een conflict over de hoeveelheid crystal meth die uit chemicaliën kon worden gehaald. Door contacten in Mexico kon hij daarover de juiste informatie krijgen.

Volgens S. was er een pot waarin misdaadgroeperingen geld stopten. Uit die pot werden S. en zijn medebemiddelaars betaald

Piet S.: ‘Eén van de redenen was ook dat het ook was dat ze bij ons terecht zijn gekomen, dat wij zelf niets meer importeerden. We hadden geen belang om dingen te doen.’ S. zegt dat hij door zijn decennialange ervaring precies kon checken of verhalen klopten en dat hij ’bedrijfsprocessen’ en problemen goed begreep.

De Haagse godfather vertelde ook hoe hij bedrijven in Zuid-Amerika opkocht en met die bedrijven dan een legale goederenstroom op gang bracht. Die bedrijven kregen vervolgens verschillende controles waarbij niks werd gevonden. Daarna verkocht hij die bedrijven dan.

S. bekent vroeger – in de jaren tachtig – in drugs te hebben gehandeld, vooral in hasj. Hij is daarvoor ook veroordeeld.