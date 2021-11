Een Colombiaan, Naima Jillal en een Nederlander met een aardappel in zijn keel

Connect on Linked in

De “Haagse godfather” Piet S. legde vorige maand in de zaak van de bedreigingen en afperspogingen van fruitbedrijf De Groot in Hedel een verrassende getuigenverklaring af. Dinsdag gaat voor de rechtbank in Arnhem de rechtszaak tegen een groep verdachten verder. De meesten van hen zitten vast. De vraag is vandaag of de rechtbank meer wil weten naar aanleiding van die verklaring van Piet S.. De kern van zijn verklaring is dat de sinds 2019 spoorloze Naima Jillal hem had verteld dat er cocaïne bij het bedrijf was ‘verdwenen’.

Sinds mei 2019 worden directie en werknemers van fruitbedrijf De Groot uit de Betuwe bedreigd en geïntimideerd, eind vorige maand werden er nog drie mensen gearresteerd. De politie beveiligt permanent met meer of minder ingrijpende maatregelen ruim 300 mensen. Directeur William de Groot deed in 2019 aangifte bij de politie. Op zijn mobiele telefoon had hij berichtjes ontvangen waarin hij werd gesommeerd 1,2 miljoen euro te betalen:

BESTE WILLIAM, BIJ DEZE LATEN WIJ JOU WETEN DAT WE JOU EN BEN PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK STELLEN VOOR HET VERLIES VAN ONZE HANDEL. JULLIE KRIJGEN EEN BOETE VAN 1,2 MILJOEN EURO. WIJ WETEN INMIDDELS VEEL OVER JULLIE FAMILIE. JE KRIJGT 3 DAGEN DE TIJD OM TE BESLISSEN. ALS ER NIET BETAALD WORDT ZULLEN WIJ OP KORTE TERMIJN EEN WILLEKEURIGE MEDEWERKER VAN DE GROOT FRESH GROEP LIQUIDEREN.

Toen rechercheurs de broer van William de Groot na diens aangifte verhoorden stelden ze de vraag waarom de bedreiging van 26 mei 2019 aan hen was gericht:

V: Hoe kan het dat u en William, die in de bedrijfsuitvoering het meest ver weg staan van het laden en lossen van goederen in het bedrijf, dat jullie aangesproken worden op de handel?

A: Misschien willen ze wel dat wij gaan zwichten dat wij de handel wel naar binnen halen. Als je zwicht dan ben je de sjaak. (…) V: De tekst van de sms wekt de indruk dat William c.q. het bedrijf iets niet hebben gedaan wat de tegenpartij verwacht heeft en dit wekt de indruk dat hij meer weet over de tegenpartij. Wat weet jij over de tegenpartij?

A: Helemaal niks.

Ali G.

In het politie-onderzoek kwam Ali G. uit Bussum in beeld. Deze heeft erkend dat hij in de cocaïnehandel zat maar stelt zelfs niets te maken te hebben met de bedreigingen. Wel zegt hij te kunnen bemiddelen omdat hij zegt te weten wie er achter zit. Volgens G. is er op het bedrijf een zending cocaïne verdwenen en stelt de eigenaar daarvan William de Groot ervoor aansprakelijk.

Kort voor de ontvangst van de dreigende sms’jes is er door de politie tussen een lading bananen een partij van 400 kilo cocaïne in beslag genomen op het bedrijf. Ali G. stelde dat de afpersingpoging hier niet mee van doen had. Het gaat om een partij die door mensen bij De Groot achterover was gedrukt zegt hij, en niet een partij die door de politie in beslag is genomen.

Vanaf de zomer van 2019 tot aan de zomer van dit jaar zijn er schietpartijen, brandstichtingen, en handgranaten neergelegd bij woningen van (ex)werknemers van de firma De Groot. Ook zijn nog meer bedreigende sms’jes binnengekomen. Een (ruim) tiental verdachten zit daarvoor vast en komt daarvoor inmiddels voor de rechter. Hoofdverdachte is nu Ali G..

Piet S.

Een verrassende ontwikkeling in het proces was deze zomer het verzoek van de advocaat van Ali G. om Hagenaar Piet S. als getuige op te roepen. Piet S. is zelf de centrale verdachte in een tienduizenden pagina’s tellend dossier over grootschalige internationale cocaïnehandel. In een afgeluisterd gesprek spreken medeverdachten in dat onderzoek over routes voor import van cocaïne, en daarbij valt in het voorbijgaan ook de naam van de firma De Groot, net als die van andere fruitfirma’s.

Maar dat is niet de reden dat Ali G. Piet S. wilde horen. De twee hebben samen in het Rotterdamse huis van bewaring De Schie contact gehad. S. zegt daar G. te hebben leren kennen en hem één en ander over de firma De Groot te hebben verteld. Het ging Ali G. om dat verhaal.

Aardappel in zijn keel

S. vertelde op 12 oktober tijdens een getuigenverhoor bij de rechter-commissaris dat hij op zeker moment benaderd werd over de firma De Groot door een vriend (de in december 2020 overleden voormalig drugshandelaar Stanley “Kai” Esser). Piet S. vertelt dat zijn vriend Kai een vrouw en een man meebracht:

Ze hadden wat problemen. Ze vroegen of ik kon bemiddelen bij de problemen. Dat was een probleem met een Colombiaanse man uit Spanje en een vrouw in Nederland, een Marokkaanse vrouw. Zij had nog iemand bij zich. Die man had een aardappel in zijn keel. Hem heb ik verder niet gesproken. En dat ging over een probleem met De Groot. (…) Er was cocaïne verdwenen. Daar was dat probleem over. (…) Dat kwam uit Ecuador. Dat was gestuurd naar Nederland met het bedrijf De Groot en bij de Groot is dat verdwenen.

Piet S. was een bekende van de Colombiaanse man in Spanje. De vrouw vroeg of Piet S. wilde gaan praten met De Groot. Ook de Colombiaanse man had aan S. verzocht om te bemiddelen. Volgens S. had de Colombiaanse man met de Nederlander ‘met een aardappel in zijn keel’ samen het probleem over De Groot.

Maar Piet S. had gezegd niet te hebben willen bemiddelen:

Omdat het een normale firma was. Als je daarmee gaat praten zal die persoon waarschijnlijk gelijk naar de politie lopen.

Daarmee was de kous af wat betreft de bemiddeling.

Maar voor het onderzoek naar het fruitbedrijf kan het verhoor van Piet S. eventueel nog wel een rol spelen. Want de Marokkaanse vrouw die aan S. vroeg te bemiddelen was – zo zei Piet S. – de verdwenen Naima Jillal, de vrouw die in politiedossiers voorkomt als iemand die een rol speelde in grootschalige en internationale cocaïnehandel.

Marokkaanse vriendin

Dezer dagen zal de Arnhemse rechtbank moeten beoordelen of deze informatie een rol gaat spelen in de zaak tegen Ali G.. Als het waar is wat S. zegt past dit precies op de bewering over verdwenen cocaïne die Ali G. al lang geleden heeft gedaan. Temeer daar S. het tijdstip van het gesprek dateert in mei of juni 2019, de periode dat de bedreigingen tegen De Groot begonnen.

Piet S. zei in het verhoor niet te weten of Naima Jillal een bekende was van directeur William de Groot.

De recherche wilde in het onderzoek in 2019 wel graag weten wie met ‘de Marokkaanse vriendin’ bedoeld werd. In één van berichtjes van de afperspoging was namelijk geschreven:

Beste William,

Als wij aan het einde van deze maand ons geld niet hebben betaal jij de handel terug met 10 levens. Je Marokkaanse vriendin kan jou helaas niet meer vertellen hoe serieus wij zijn.

Dat berichtje was van 11 februari 2020. Sinds het najaar van 2019 was Naima Jillal spoorloos verdwenen.

Politie en Openbaar Ministerie hebben tot nu toe geen aandacht gegeven aan de mogelijkheid dat het fruitbedrijf en/of iemand in het bedrijf zelf betrokken was bij cocaïnehandel. Een vraag die dinsdag zal opkomen is of de rechtbank het naar aanleiding van het verhoor van Piet S. noodzakelijk vindt om William de Groot te horen als getuige in de zaak van Ali G..

