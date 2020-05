‘Pijnlijke kwestie’: commissie gaat arrestatie Marokkaans-Nederlandse agent onderzoeken

Connect on Linked in

De politiechefs van de eenheden Amsterdam en Oost-Nederland hebben een onafhankelijke commissie ingesteld die de onterechte aanhouding van een Amsterdamse agent van Marokkaanse komaf op een politiebureau in Enschede gaat onderzoeken. Die zaak uit 2016 heeft volgens de politie geleid tot ‘een langlopend conflict’ binnen de organisatie. De Amsterdamse agent Anis Raiss (29) werd door Twentse collega’s in een cel gegooid nadat hij zijn broertje had begeleid bij een aangifte op het politiebureau in Enschede.

Geen agent

De Amsterdammer had zich daarbij kenbaar gemaakt als agent maar hij zou van zijn Twentse collega’s te horen hebben gekregen ‘dat hij er helemaal niet uitziet als agent’.

Het incident vond plaats in mei 2016. In april 2017 kreeg een inspecteur van de politie in Enschede een berisping over de kwestie. Dat leidde tot een aantekening in zijn personeelsdossier maar had verder geen consequenties. Na aangifte van Raiss constateerde het Openbaar Ministerie dat er sprake was van strafbare feiten. Justitie seponeerde de kwestie niettemin omdat het vond dat een conflict tussen collega’s niet in het strafrecht thuishoort.

De Enschedese politieman wil zich van blaam gezuiverd zien en is bij het gerechtshof een artikel 12 procedure gestart om vervolging af te dwingen. Hij hoopt dan vrijspraak te krijgen. Hij vindt dat de aanhouding rechtmatig was. De Enschedese korpschef zei in 2017 dat Raiss zich ‘irritant’ maar wel correct had gedragen.

Pijnlijk

De nieuwe commissie moet de gebeurtenissen in kaart brengen en voor de politie de angel uit het conflict halen. De politie noemt het conflict nog altijd ‘pijnlijk’ voor de politie-organisatie. De politie wil van de commissie ‘een objectief en compleet oordeel’ over de gebeurtenissen die volgden op de aanhouding zoals genoemd en wil graag aanbevelingen voor de toekomst.

Leider van de commissie zijn oud-korpschef en burgemeester Magda Berndsen. Ze was korpschef van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Friesland en burgemeester geweest van (onder meer) de gemeente Beverwijk. Van 2010 tot 2015 was ze lid van de Tweede Kamer. Nu is ze lid van de Evaluatiecommissie van de Wet op de Veiligheidsregio’s en lid van de Commissie Langlopende Zaken van Defensie.

Berndsen heeft als medeleden uitgenodigd: Manette Baggen, eigenaar van een adviesbureau inzake integriteitsvraagstukken, en Saniye Çelik, lector Diversiteit aan de Hogeschool Leiden. Zij werkte ook bij de politie promoveerde aan de Universiteit Leiden. In het najaar van 2020 moet de commissie klaar zijn.