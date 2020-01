Piloten ontkennen betrokkenheid bij cokesmokkel (VIDEO)

Connect on Linked in

De drie Nederlandse vliegers die woensdag op het internationale vliegveld Ezeiza van Buenos Aires in Argentinië zijn gearresteerd, omdat er 82 kilo cocaïne in hun Martinair Cargo-vliegtuig zat, hebben ontkend iets met de zaak te maken hebben. Dat heeft hun advocaat gezegd aan het Algemeen Dagblad. Op een video is volgens Argentijnse media te zien hoe de cocaïne in Buenos Aires aan boord werd gebracht.

In totaal zijn woensdag niet zeven, zoals eerst gemeld, maar acht mensen opgepakt. Vlucht MP6912 ging van Sao Paolo naar Amsterdam, via Buenos Aires en Quito. De kist met KLM-logo was ingezet door Martinair Cargo, een dochtermaatschappij van Air France-KLM. Er zaten onder meer polopaarden aan boord.

Mogelijk zullen de Nederlanders nog zeker tien dagen in hechtenis moeten blijven. De Nederlandse ambassade is bezig met de zaak.