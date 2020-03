Plofkraak bij afstortkluis Kaatsheuvel

Connect on Linked in

Bij de Rabobank op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel is zondagnacht een plofkraak gepleegd. De politie kreeg om 3.20 uur melding van een plofkraak. Ter plaatse bleek dat de afstortkluis met een explosief was opgeblazen. De politie zoekt twee in het donker geklede daders die op een (motor)scooter zijn gevlucht.

Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst en de Unit Forensisch Onderzoek hebben ter plekke onderzoek gedaan. De recherche onderzoekt camerabeelden en bekijkt of er een verband is met een soortgelijke plofkraak op 26 maart op de Taxandriaweg in Waalwijk.