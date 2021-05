Plofkraak vlak over grens bij Kerkrade, daders gevlucht op scooter (VIDEO)

Connect on Linked in

Op een geldautomaat aan de Voccartstraße in de Duitse stad Herzogenrath, vlak over de grens bij Kerkrade, is zondagnacht een plofkraak gepleegd. De zijkant van het pand is deels verwoest en brokstukken lagen ver verspreid. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De plofkraak vond rond 01.15 plaats in Herzogenrath in Noordrijn-Westfalen, een regio die al jaren geteisterd wordt door plofkraken, die vooral gepleegd worden door Nederlandse criminelen. Buurtbewoners werden opgeschrikt door twee enorme knallen. Getuigen zeggen tegen website 045online dat ze de verdachten op scooters in de richting van Limburg hebben zien vluchten.

De Duitse politie onderzoekt de zaak. In december 2016 en april 2020 vonden er ook plofkraken plaats op geldautomaten in Herzogenrath.