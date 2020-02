Politie: aangehouden man in Colombia is Saïd Razzouki

Print This Post

De politie bevestigt zaterdagmorgen dat het inderdaad de voortvluchtige Saïd Razzouki is die op 7 februari 2020 is aangehouden. De aanhouding vond plaats bij een flatgebouw in de Colombiaanse stad Medellin, door een eenheden van de Dirección de Antinarcóticos (Diran) en van de Colombiaanse Nationale Politie: de commando-eenheid “Junglas”.

DEA

In het onderzoek is door de Nederlandse autoriteiten samengewerkt met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en met de FBI. Volgens de politie hebben meerdere eenheden van de Nederlandse politie langere tijd intensief gezocht naar Razzouki. Een team van rond de honderd rechercheurs en specialisten van de Landelijke Eenheid van de politie werkten dag en nacht aan de opsporing van deze verdachte, aldus de politie. In Colombia heeft inmiddels identificatie plaatsgevonden.

Bij de arrestatie raakte Razzouki lichtgewond, aldus een politiewoordvoerder tegen de NOS.

Vele liquidaties

Razzouki is naast Ridouan Taghi hoofdverdachte in het Marengo-proces en wordt onder meer verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende liquidaties, onder meer: 9 september 2015 Ronald Bakker, 22 juni 2016 Ranko Scekic, 8 december 2016 Martin Kok, en onder meer het voorbereiden van een aanslag in Utrecht en de vergismoord op Hakim Changachi op 12 januari 2017. Razzouki zou ook betrokken zijn geweest bij de poging om een bom onder de auto van Martin Kok te laten ontploffen.

Saïd Razzouki werd, net als Ridouan Taghi, internationaal gezocht en stond op nationale en internationale opsporingslijsten. Voor informatie die zou zorgen voor de aanhouding van Saïd R. werd vorig jaar een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Door het landelijk parket van het Openbaar Ministerie wordt aan Colombia de uitlevering gevraagd van Saïd R. De procedure hierover zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen.

In de strafzaak “Marengo” staan 17 verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord.