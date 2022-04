Politie: alle scenario’s over moord El Idrissi zijn nog open

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam wil benadrukken dat in het onderzoek naar de moord op de 21-jarige Akram el Idrissi, op woensdagavond 23 maart, alle mogelijke scenario’s nog open staan. ‘Er gaan momenteel op straat en in de media uiteenlopende verhalen rond over waarom El Idrissi zou zijn neergeschoten, zo valt het onderzoeksteam op’, zegt een woordvoerder van de politie. Een motief is dus voor de politie helemaal niet duidelijk.

Voetbalkooi

El Idrissi bevond zich op het moment van de schietpartij samen met anderen bij de voetbalkooi die grenst aan de Hunzestraat, in de Rivierenbuurt van Amsterdam-Zuid. De schutter kwam volgens getuigen aanlopen, opende vervolgens het vuur en vluchtte daarna weg. Hij rende mogelijk in de richting van de Rijnstraat.

Kogelhulzen

Rond 19.05 kwamen er bij de meldkamer meerdere meldingen binnen dat er schoten waren gehoord in de omgeving van de Hunzestraat en de Winterdijkstraat. Hulpdiensten troffen vervolgens op de Kinderdijkstraat de zwaargewonde Akram el Idrissi aan. Hij werd ter plekke door omstanders en vervolgens hulpverleners gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Daar kwam hij nog dezelfde avond aan zijn verwondingen te overlijden.

Specialisten van Forensische Opsporing hebben in de Hunzestraat kogelhulzen gevonden. Dat draagt bij aan het bewijs dat het slachtoffer daar ook is beschoten.

Hoewel er een aantal getuigen is zegt de politie nog dringend op zoek te zijn naar meer getuigen.