‘Doodgeschoten man in A’dam-Zuid gelieerd aan drillrapgroep 73 De Pijp’

De 21-jarige man die woensdagavond in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid is overleden bij een schietpartij is volgens Het Parool Akram el Idrissi. Hij is gelieerd aan drillrapgroep 73 De Pijp en was in veel conflicten verwikkeld. Het neergeschoten slachtoffer werd in de Kinderdijkstraat door agenten aangetroffen. Ambulancepersoneel hebben hem ter plekke gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Daar overleed El Idrissi later op de avond.

De Amsterdamse krant schrijft dat El Idrissi in het verleden ook rondhing in de entourage rond de omstreden zaalvoetbalclub ’t Knooppunt uit De Pijp, die in 2018 geroyeerd werd door de KNVB en volgens de politie jarenlang gefinancierd werd met crimineel geld.

Team Grootschalige Opsporing

Doordat Akram el Idrissi in veel ruzies verwikkeld was, heeft de recherche nog geen idee uit welke hoek de liquidatie van gisteravond komt. Een Team Grootschalige Opsporing is een uitgebreid onderzoek gestart om te achterhalen wat er precies gebeurd is.

Een man die woensdagavond als verdachte is gearresteerd is inmiddels op vrije voeten. Hij bleek niets met de schietpartij te maken te hebben.

Groepje anderen

El Idrissi groeide op in de Rivierenbuurt en woonde vlak bij de plaats delict waar hij werd neergeschoten. Volgens de politie hing hij met een groepje anderen bij een bankje naast de tennisbanen grenzend aan de Hunzestraat. Volgens getuigen kwam er rond 19.05 een schutter aanrennen, die het vuur opende op de groep en daarna wegvluchtte, mogelijk in de richting van de Rijnstraat.

De oudere broer van Akram el Idrissi speelde in de jeugd bij Ajax. Hij speelde in 2016 vijf wedstrijden voor Jong Ajax en in het seizoen 2018-2019 negentien wedstrijden voor Telstar in de Jupiler League.

Akram el Idrissi was geen rapper bij drillrapgroep 73 De Pijp, maar was wel gelieerd aan de drillrapformatie. Leden van de Amsterdamse drillrapgroep 73 De Pijp waren de afgelopen twee jaar bij verschillende zware geweldsincidenten betrokken.

Fataal schietongeluk

Xavier F., alias rapper Choppa, werd in april 2021 tot een jaar cel veroordeeld voor een fataal schietongeluk in Amsterdam-Oost waarbij zijn vriend Joey Uiterwijk om het leven kwam. Een groepje vrienden was onder invloed van drank en drugs aan het spelen met een pistool toen er een dodelijk schot werd gelost.

Dodelijke steekpartij

In november vorig jaar werd een lid van 73 De Pijp, Darrel L., alias TFrazz (21) tot elf jaar cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij in Scheveningen waarbij in de zomer van 2020 Cennethson “Chuchu” Janga (19) overleed. Het slachtoffer hoorde bij de entourage rond de rivaliserende drillrapgroep #24 uit Rotterdam.

Voortvluchtig

De 20-jarige Tyrece B., alias Tyloose of TY zou volgens de politie op de Scheveningse Pier met een vuurwapen geschoten hebben. Hij was ruim een jaar voortvluchtig en meldde zichzelf in november 2021 bij de politie. Rapper Stacks is in januari 2021 vrijgelaten als verdachte van een steek- en schietpartij op de Pier.

In het voorjaar van 2021 werden rappers VK en RB van 73 De Pijp bij de Albert Cuypmarkt gearresteerd voor verboden wapenbezit en drugshandel.

Rapper Congoloose van 73 De Pijp heeft vandaag op Instagram een eerbetoon geplaatst aan El Idrissi.