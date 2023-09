Politie: arrestatie maakt onderzoek naar Haagse moordaanslag niet rond

Connect on Linked in

Volgens de politie is met de arrestatie van een 22-jarige verdachte in een vliegtuig op Schiphol het onderzoek naar het doodschieten van Ibrahim Demir (24, foto) nog zeker niet afgerond. Dinsdagavond in Opsporing Verzocht werd door de politie niets gezegd over de rol van deze verdachte bij de schietpartij.

Kia

Maandagavond 28 augustus om 21.20 werd Ibrahim Demir neergeschoten op de Orlandostraat, bij de hoek met de Laan van Wateringse Veld. Hulpdiensten konden hem nog naar het ziekenhuis brengen, maar daar overleed hij niet veel later aan zijn verwondingen.

Ongeveer achttien minuten na de schoten is aan de Van der Kooijweg in Rijswijk een auto in brand gestoken. De politie houdt er sterk rekening mee dat deze Kia Niro door de dader of daders is gebruikt.

Geruchten

Binnen 24 uur werd de 22-jarige verdachte aangehouden, toen hij al in een vliegtuig zat dat op het punt stond naar Turkije te vertrekken. Hoe de politie deze verdachte op het spoor kwam is niet duidelijk.

De politie zegt nog vragen te hebben, onder meer over het motief voor het schietincident. De politie zegt dat er geruchten circuleren over een mogelijk motief voor de aanslag. Tegelijk benadrukt de politie dat voor het Openbaar Ministerie deze geruchten alleen niet voldoende zijn om het onderzoek en een strafproces op te baseren. De politie is op zoek naar getuigen en verklaringen.