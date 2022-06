Politie arresteert twee mannen voor grootschalige cocaïnehandel

Connect on Linked in

Woensdagochtend heeft de politie invallen gedaan in het kader van een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel, onder andere in Oostzaan. Twee verdachten zijn aangehouden op verdenking van het bezitten en handelen in harddrugs: een 46-jarige en een 53-jarige man uit Oostzaan.

Bij de doorzoekingen in verschillende panden zijn drie auto’s, horloges, sieraden, een groot geldbedrag en een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Nadere informatie over het onderzoek heeft de politie niet gegeven.