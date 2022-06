‘Vrijspraak voor geldschieter Zaanse voetbalclub’

Connect on Linked in

Het Amsterdamse gerechtshof heeft de van oorsprong Jordaanse financier van amateurvoetbalclub OFC uit Oostzaan vrijgesproken van het witwassen van ruim 1 miljoen euro. Het hof ziet onvoldoende bewijs tegen Marwan Khairi (53), aldus Het Parool. De rechtbank had hem wel veroordeeld tot een jaar cel.

Twaalf maanden

In hoger beroep had het Openbaar Ministerie twaalf maanden cel geëist. Khairi zou meer dan 1 miljoen euro aan crimineel geld hebben witgewassen, van 2011 tot 2016, en zich ook hebben schuldig gemaakt aan belastingfraude.

Het gerechtshof ziet wel dat Khairi een luxe levensstijl erop na hield maar niet voldoende bewijs dat zijn geld uit de misdaad afkomstig was. Net als bij de rechtbank had Khairi gesteld dat hij over veel contant geld beschikte, onder meer omdat zijn rijke vader hem vanuit Jordanië forse schenkingen deed. Het hof ziet in het dossier bevestiging dat de vader inderdaad fortuin had gemaakt en dat de familie in Amman veel onroerend goed bezat. Er ligt ook een dossier over de status van de familie in Jordanië.

Geen falsificatie

Khairi leende ook forse bedragen bij vrienden, verklaarde hij, en ook daarvoor ziet het gerechtshof sterke aanwijzingen. Een vriend heeft daarover als getuige verklaard. Dat Khairi meer vermogen had dan schulden, zoals de Belastingdienst vaststelde, ziet het gerechtshof niet. Van belastingfraude was dus geen sprake.

Ook schrijft het hof in het arrest: ‘Voorzover het Openbaar Ministerie de verklaring van de verdachte heeft onderzocht, heeft dit geen falsificatie van die verklaring opgeleverd.’

Marwan Khairi werd in 2019 veroordeeld. Onder druk van de gemeente trad hij terug bij OFC. In januari 2020 sloot de toenmalig burgemeester het complex waarop OFC speelt omdat de openbare orde in het geding zou zijn door de financiering met misdaadgeld door Khairi, en door een schietpartij bij het bedrijf van een sponsor. De rechter draaide die sluiting echter terug. Er werd op zeker moment ook een handgranaat gevonden op de auto van een clubsponsor. Een verband met criminele contacten van Khairi werd niet gevonden, ondanks veel publiciteit.