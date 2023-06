Politie bezig met ontwikkeling ‘narconeus’ om drugs mee op te sporen

Connect on Linked in

De politie is bezig met de ontwikkeling van een zogenaamde narconeus. Dat is een apparaat waarmee in de toekomst drugs kunnen worden opgespoord in auto’s of objecten, zodat mensen hiervoor sneller kunnen worden aangehouden.

Door Joost van der Wegen

Beeld: het prototype van de ‘narconeus’, waarmee de politie drugs in een auto of object in de toekomst moet kunnen detecteren (beeld: Politieacademie)

Ruiken

Het gaat om een elektronisch apparaat waarmee de drugs kunnen worden gedetecteerd. Er is inmiddels een prototype van het apparaat ontwikkeld. Dat kan in de hand worden gehouden, en moet ter plaatse direct de drugs kunnen ‘ruiken’.

Het is een soort stofzuiger, die stoffen uit bijvoorbeeld een auto aantrekt, die vervolgens langs een sensor in het apparaat gaan. Die sensor kan meten om welke stoffen het gaat.

Het apparaat moet volgens de ontwikkelaars sneller duidelijkheid gaan geven over het vermoeden dat er bij politiemensen kan zijn over de aanwezigheid van drugs.

Gat opvullen

Volgens projectleider Jaap Knotter moet het apparaat ‘het gat opvullen tussen de Wegenverkeerswet, en de ruimere bevoegdheden van de Opiumwet’.

De ontwikkeling van de narconeus is een samenwerking tussen de Politieacademie en de Hogeschool Saxion. De ontwikkeling van het apparaat wordt gedaan op verzoek van agenten die op straat met de beperkingen van drugscontroles te maken krijgen.

Niet duidelijk is of de narconeus al in staat is om controles uit te oefenen in deze fase van het experiment.

Er zijn meer technische experimenten in de controle op drugs. Zo is de marechaussee bezig met het opleiden van drone-piloten om drugs in haven mee op te sporen.