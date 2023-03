Politie: Bolle Jos mogelijk af en toe in Nederland

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie sluit niet uit dat de gezochte Jos Leijdekkers (31) uit Breda zo nu en dan in Nederland vertoeft. Dat bleek in de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond. De politie zegt dat hij soms in Nederland zou kunnen zijn om ‘leiding te geven aan zijn vermoede drugsimperium.’ Het Openbaar Ministerie heeft de beloning voor de tip die leidt tot het aanhouden van Leijdekkers verhoogd van 75.000 naar 200.000 euro.

Riant leven

Leijdekkers wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel en witwassen, en van betrokkenheid bij de verdwijning en vermoedelijke dood van cocaïnehandelaar Naima Jillal. Hij staat op zowel de Nationale Opsporingslijst als de Europese ‘Most Wanted’-lijst.

Politie en Openbaar Ministerie hebben het sterke vermoeden dat familieleden van Leijdekkers zeer riant leven van Jos’ criminele inkomsten. Zo bezit de familie een peperduur appartement in Dubai, een Bentley, en ter waarde van tonnen aan onder meer horloges en designer-artikelen. In Opsporing Verzocht toonde de politie beelden van die luxe artikelen. Begin dit jaar deed de politie invallen en doorzoekingen bij familieleden van Leijdekkers.

Beeldmateriaal

De politie en OM zeggen meer beeldmateriaal voorhanden van Leijdekkers te hebben.

Het Openbaar Ministerie heeft op 3 mei 2022 de 31-jarige Jos (Joseph Johannes) Leijdekkers op de Nationale Opsporingslijst en de ‘EU Most Wanted List’ geplaatst.

Volgens de politie heeft Leijdekkers in Dubai en Turkije verbleven. In dat laatste land speurt momenteel een speciaal team naar gezochte buitenlanders die in dat land zijn ondergedoken.