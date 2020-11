Politie brengt beelden beschieting kapper naar buiten (VIDEO)

Connect on Linked in

Het onderzoek naar een schietincident en een explosie bij barbershop Alles in Bedrijf aan de Slotermeerlaan in Amsterdam-Nieuw-West is nog niet klaar. De politie heeft dinsdagavond beelden naar buiten gebracht van de daders. De politie zoekt vier verdachten die door camera’s zijn vastgelegd.

In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 augustus is er om 04.15 een explosief tot ontploffing gebracht. Op bewakingsbeelden is te zien dat twee mannen bij de explosie betrokken zijn. Kort voor de explosie stond een jonge man een tijdje voor de barbershop te wachten. De politie denkt dat hij de situatie bij de barbershop verkende. De identiteit van deze man is al bekend.

De volgende nacht, opnieuw rond 04.15, stoppen twee mannen op een motorscooter voor de kapperszaak. De man die achterop zit, schiet meerdere keren op de pui van het pand. Op dat moment waren er klanten aanwezig in de naastgelegen nachtwinkel.

