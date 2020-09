‘Schutter riep dat we aan de kant moesten gaan’

Connect on Linked in

De eigenaar van de afgelopen weekend beschoten kapperszaak aan de Slotermeerlaan in Amsterdam-Nieuw-West was in de zaak aanwezig op het moment dat er vanaf de straat werd geschoten. In een interview met AT5 zegt zijn advocaat dat de schutter vanaf een motorscooter riep dat de eigenaar aan de kant moest gaan.

Oog in oog

Hij stond op dat moment op enkele meters oog in oog met de schutter. Volgens de advocaat was duidelijk dat het erom ging ervoor te zorgen dat de winkel dichtging. De advocaat zegt de door burgemeester Femke Halsema opgelegde sluiting in kort geding te zullen aanvechten bij de rechter.

Bij barbershop “Alles in Bedrijf” aan de Slotermeerlaan was in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie, vermoedelijk van zwaar vuurwerk.

Vijf kogels

Eigenaar Aziz Kallah was in de avond en nacht erna met een aantal anderen tot laat aanwezig in de zaak. Het licht was nog aan toen iets voor 04.30 de motorscooter voor de kapperszaak stopte. De schutter vuurde zeker vijf kogels af.

Eigenaar Aziz Kallah zegt tegen AT5 geen idee te hebben uit welke hoek de bedreiging komt. Volgens zijn advocaat heeft Kallah een blanco strafblad en is hij nooit verdachte is geweest van een strafbaar feit.

Kallah denkt aan concurrentie vanuit de kapperswereld.