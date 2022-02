Politie brengt beelden van explosieve plofkraak in Diemen

Connect on Linked in

De politie heeft in Opsporing Verzocht beelden naar buiten gebracht van een explosie en van een duo dat in de nacht van 30 op 31 december een plofkraak pleegde in een hotel in Diemen-Zuid. Bij een pinautomaat binnenin hostel Via Amsterdam vond die nacht een explosie plaats. Tientallen hotelgasten werd geëvacueerd en overgebracht naar een nabijgelegen opvanglocatie.

Het tweetal kwam even na 04.10 binnen in het hotel aan het Diemerhof met spullen in onder meer een Alebert Heijn-tas. Volgens de politie hebben de daders waarschijnlijk een lichte huidskleur. Of er buit is gemaakt is niet bekend gemaakt.