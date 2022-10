Politie deelt foto’s van Tilburgse terrasschutter Thomas Nelom (24)

Connect on Linked in

De politie heeft maandag foto’s gedeeld van de voortvluchtige 24-jarige Thomas Nelom uit Drunen, die wordt verdacht van een schietpartij met een gewonde op een Tilburgs terras. Bij de schietpartij in juni was ook de broer van de voortvluchtige verdachte betrokken. Hij werd direct aangehouden.

In been geraakt

Op zondag 12 juni raakte een 29-jarige Tilburger gewond toen hij op een terras aan de Heuvelring in het centrum van Tilburg in zijn been werd geschoten. Agenten die op de schietpartij afkwamen, zagen twee mannen wegvluchten. De 22-jarige Lucas uit Drunen, de jongere broer van Thomas Nelom, werd direct aangehouden en zit nog vast op verdenking van medeplichtigheid.

Waarschuwingsschot

Thomas Nelom slaagde erin weg te komen, ondanks een waarschuwingsschot van de politie. Op zijn vluchtroute werd later een vuurwapen aangetroffen. Dit is in beslag genomen. Volgens de politie is op camerabeelden te zien dat Thomas Nelom de 29-jarige Tilburger neerschoot. Zijn jongere broer stond toen naast hem.

De politie roept de verdachte op zich te melden en is op zoek naar informatie over zijn verblijfplaats. Volgens de politie verblijft Nelom mogelijk in het buitenland.

Eerder deelde de politie een onherkenbare foto, zijn voornaam en het eerste initiaal van zijn achternaam en vroeg de man zich te melden. Dat gebeurde niet, waardoor de politie nu zijn volledige naam en foto openbaar maakt.

Kermis

Over een motief voor de schietpartij is niet veel duidelijk. Thomas Nelom en het slachtoffer zouden elkaar slechts kennen van een eerder bezoek aan de kermis. Het slachtoffer zelf zegt niet te weten waarom hij beschoten is, zo bleek tijdens een eerdere zitting in de zaak.

Voorarrest verlengd

Broer Lucas ontkent iets met de schietpartij te maken te hebben. Hij zou bang zijn dat zijn broer hem wil laten opdraaien voor het schietincident. Desalniettemin besloot de rechtbank tijdens een recente pro-formazitting begin september dat hij tot de volgende zitting op 25 november vast blijft zitten.