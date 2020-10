Politie: dodelijke schietpartij mogelijk vergissing (VIDEO)

Connect on Linked in

De schietpartij waarbij in de nacht van 19 op 20 oktober 2020 in Amsterdam-Osdorp de 33-jarige Serdar Ay werd neergeschoten was mogelijk op het verkeerde doelwit gericht, aldus de politie. Ay overleed een aantal uren later. Er waren waarschijnlijk meerdere daders bij betrokken.

Om 01.57 die dinsdagnacht belden buurtbewoners de politie, omdat ze schoten hadden gehoord. Agenten troffen Serdar Ay zwaargewond aan op de stoep tussen de straten Vreedenhaven en Hoekenes. Hij was door meerdere kogels geraakt. Getuigen hebben twee mannen zien wegrennen die allebei in donkere kleding waren gehuld. Zij renden via het gras op de Hoekenesgracht in de richting van de Osdorper Ban.

Op de beelden van een camera die vanaf de Osdorper Ban op de Hoekenes gericht staat, is een aantal voertuigen te zien die daar rond de tijd van de moord hebben gereden. De inzittenden kunnen zeer belangrijke getuigen zijn, denkt de politie.