Politie: DutchMasters verkocht voor tientallen miljoenen aan drugs

Connect on Linked in

De landelijke eenheid van de politie heeft dinsdag zes mannen en vrouwen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een webshop die voor tientallen miljoenen euro’s harddrugs verkocht op het darkweb: DutchMasters.

WallStreet Market

Het onderzoek stond onder leiding van het landelijk parket en liep al sinds augustus 2019. De politie kwam DutchMasters op het spoor via de in mei 2019 ontmantelde site WallStreet Market. Op WallStreet Market werden illegale goederen zoals drugs, botnets, malware, vals geld maar ook rijbewijzen, scans en bankdocumenten aangeboden.

Op basis van de grootte en de tijd dat webshop actief was, bleek DutchMasters één van de grote verkopers: de drugs van deze webshop ging via postpakketbedrijven de hele wereld over. De totale omzet schat de politie op tientallen miljoenen euro’s.

Zes verdachten zijn aangehouden, waaronder een moderator en een postbezorger. Het gaat om mannen en een vrouw in de leeftijd van 33 tot en met 51 jaar, uit Amsterdam, Diemen en Assendelft. Er zijn onder meer een hoeveelheid geld, dure horloges, een Porsche, verschillende gegevensdragers en drugs in beslag genomen.

Xtc-pillen

DutchMasters wordt in verband gebracht met diverse criminele activiteiten. Zo werd er in september 2020 een distributielijn voor xtc en andere harddrugs ontdekt, aldus de politie. Drie verdachten die zich bezighielden met het verpakken, labelen en verzenden werden opgepakt.

Wereldwijd bleken er in drie maanden tijd via deze distributielijn ten minste 135 pakketten van 5.000 xtc-pillen te zijn verspreid. Verder werd er in september 2020, een xtc-lab in Maartensdijk ontmanteld. Vermoedelijk heeft DutchMasters sindsdien geen xtc meer geleverd.