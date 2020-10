Politie geeft geen informatie over schietpartij Ridderkerk

Connect on Linked in

In Opsporing Verzocht is dinsdagavond door de politie geen nieuwe informatie naar buiten gebracht over de dodelijke schietpartij in Ridderkerk waarbij Aziz Bastam (30) om het leven kwam en zijn metgezel zwaargewond raakte. Rond 15.15 op zaterdagmiddag werd op een parkeerplaats aan de Amerstraat in Ridderkerk het vuur geopend op een grijsblauwe Citroën C3.

Aziz Bastam was de bijrijder, hij overleed ter plekke, de chauffeur raakte zwaargewond. De twee zijn afkomstig uit Oud-Beijerland.

Hun auto stond op dat moment bij winkelcentrum Bolnes in Ridderkerk. Na te zijn getroffen reed de chauffeur nog een paar kilometer door voor tot stilstand te komen in Rotterdam, aan de Oostdijk.

Dezelfde dag hield de politie twee verdachten aan: een vrouw van 32 en een man van 33, allebei uit Rotterdam. De 32-jarige Rotterdamse werd al snel heengezonden, maar blijft verdachte in deze zaak. De 33-jarige man zit nog vast.

De politie zei dinsdagavond niets over een mogelijk motief of over de slachtoffers.