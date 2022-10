Politie houdt man aan in PI: verdachte in ontvoeringszaak

Connect on Linked in

De landelijke eenheid van de politie zegt dat er maandag in de penitentiaire inrichting in Vught een man is aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij marteling en ontvoering. De man is 35 jaar. Hij was al gearresteerd in een onderzoek naar een grote wapen- en drugsvondst in Eindhoven, in 2021.

Geschorst

Het onderzoek naar de man startte in april 2021 na een aanzienlijke wapen- en drugsvondst in Eindhoven. Hij werd hiervoor in november 2021 aangehouden en zat sindsdien in voorlopige hechtenis.

Afgelopen vrijdag besloot de rechtbank deze voorlopige hechtenis voor de drugs- en wapenvondst te schorsen met ingang van maandag 17 oktober. Maar de man is dus maandag opnieuw aangehouden en moet nu blijven zitten.

Versleutelde berichten

In het onderzoek naar de wapens en de synthetische drugs zijn versleutelde berichten gevonden en de politie denkt dat de 35-jarige man een van de personen is geweest die deze berichten heeft verstuurd. De berichten hebben betrekking op een ontvoering en een marteling, die zou zijn voorgekomen uit een conflict over drugs: er zou een partij verdwenen zijn.

Parkeergarage

In april 2021 vond de politie in meerdere auto’s in de parkeergarage onder een appartementencomplex een arsenaal aan (automatische) vuurwapens, handgranaten en munitie. Ook lagen er drugs en grondstoffen voor productie van synthetische drugs. Op dinsdag 9 november 2021 zijn in Eindhoven drie doorzoekingen verricht en werd de toen 34-jarige man uit Eindhoven aangehouden. Hij is verdacht van het bezit van vuurwapens en grootschalige handel in drugs en grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.

Na zijn arrestatie werd de woning van de verdachte doorzocht en ook een ander huis in Eindhoven en een garagebox. De politie nam enkele duizenden euro’s aan contanten mee. Over verder aanhoudingen is niets bekend.

Later deze week zal de man aan de rechter-commissaris worden voorgeleid.