Politie houdt tweede verdachte aan in onderzoek Serdar Ay

De politie heeft woensdagavond een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de mogelijke vergismoord op Amsterdammer Serdar Ay.

Neergeschoten

De 33-jarige Serdar Ay werd in de nacht van 19 op 20 oktober 2020 in Amsterdam, rond twee uur, neergeschoten. Hij raakte zwaar gewond. Na een aantal operaties kwam hij een paar uur later in het ziekenhuis te overlijden.

Donderdag maakt de politie bekend dat ze in deze zaak een 23-jarige Amsterdammer heeft aangehouden. Hierover kan de politie verder niets melden, omdat hij in beperkingen zit.

Eerder deze week hield de politie ook al een man aan in deze zaak. Die verdachte was een 26-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer.

Iemand anders

De recherche herhaalt vandaag ‘sterke aanwijzingen’ te hebben dat Serdar Ay niet het beoogde doelwit van de aanslag was, maar dat hij mogelijk voor iemand anders werd aangezien.

Ay reed in de fatale nacht in een auto die hij had geleend. Onder deze VW Polo bleek vijf dagen eerder een peilbaken te zijn geplaatst.

Knullig

Getuigen zagen na de schietincident twee in het donker geklede mannen weglopen. De politie vermoedde destijds dat dit waarschijnlijk de schutters waren.

Agenten vonden bij het zoeken naar sporen een automatisch wapen. De recherche gaat ervan uit dat dit het wapen is dat werd gebruikt bij de dood van Serdar. Experts die naar het wapen hebben gekeken gaven aan dat het ‘knullig’ of ondeskundig is gebruikt.