Politie houdt verdachte aan van explosie op balkon

De politie in Amsterdam heeft donderdag een man uit Amsterdam aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie op het balkon van een woning in april van dit jaar.

Explosie

Het gaat om een 48-jarige Amsterdammer die betrokken zou zijn geweest bij een explosie, aan de Insulindeweg in Amsterdam-Oost. Dit meldt de politie donderdagochtend.

Dat explosief ging af op het balkon van een woning, in de nacht van 30 april op 1 mei 2023.

Opgeschrikt

De bewoners en hun buren werden toen opgeschrikt door een harde knal, die behoorlijke schade in en om de woning veroorzaakte. Vermoedelijk was het explosief op het balkon van een flat gegooid, waardoor een ruit werd vernield en er ook in de woning schade ontstond.

Incidenten

Bij de flat aan de Insulindeweg in Amsterdam-Oost vonden in deze dagen drie incidenten plaats. Er werd eerder een scootmobiel buiten het portiek in brand gestoken. Een agent trof twee dagen later een brandend object aan op de openbare weg. Dit was voor hetzelfde portiek waar de uitgebrande scootmobiel is aangetroffen.

De politie gaat verder met haar onderzoek in deze zaak en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.