Politie houdt verdachte aan van schietpartij in Purmerend

De politie heeft in het onderzoek naar het fatale schietincident bij het treinstation in Purmerend een verdachte aangehouden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Purmerend. Bij de schietpartij kwam een 19-jarige man om het leven. Een tweede, 19-jarige man, raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis.

Aangehouden

De verdachte is in Purmerend aangehouden en zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Dit meldt de politie woensdag.

Melding

Op maandagavond kreeg de politie rond 20.05 uur melding van een schietincident. Hierbij is een 19-jarige man uit Purmerend om het leven gekomen. Een andere man, een 19-jarige man uit de gemeente Medemblik, raakte zwaargewond. Hij ligt op dit moment in het ziekenhuis.