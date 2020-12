Politie houdt vrouw aan voor Duitse plofkraken

Connect on Linked in

In Den Bosch is dinsdagmorgen een 29-jarige vrouw aangehouden in verband met een reeks plofkraken in Duitsland. De politie verdenkt haar ervan leiding te geven aan een criminele organisatie die in dat land plofkraken pleegde.

De politie denkt dat een grote groep uit de regio Utrecht in wisselende samenstelling plofkraken heeft uitgevoerd in Duitsland en de eenheid Midden-Nederland doet daar onderzoek naar.

Het onderzoek naar de criminele organisatie is nog gaande zegt de politie. Daarom volgen er misschien nog meer aanhoudingen. De politie wil nu niet meer informatie verstrekken.

