Politie-infiltrant leidt naar arrestaties man en vrouw vanwege witwassen (UPDATE)

In een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld heeft de Rijksrecherche vrijdag een 45-jarige man en een 48-jarige vrouw uit Zevenbergschen Hoek (Noord-Brabant) aangehouden. De man is in zijn cel aangehouden, waar hij in voorlopige hechtenis zat vanwege eerdere verdenkingen van witwassen en invoer van cocaïne.

(Archieffoto)

Lopend onderzoek

De Rijksrecherche onderzoekt de betrokkenheid van de man en vrouw bij verdachte transacties. Het is een vervolg op een nog lopend strafrechtelijk onderzoek, waarin eerder al arrestaties en een doorzoeking zijn verricht. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachten na hun eerdere aanhouding zijn doorgegaan met het witwassen van contante geldbedragen.

Bij de doorzoeking van de woning in Zevenbergschen Hoek en van de cel is beslag gelegd op administratie, digitale gegevensdragers en mobiele telefoons.

Politie-infiltrant

Tijdens het onderzoek is gebruikgemaakt van bijzondere opsporingsbevoegdheden, waaronder de inzet van een politie-infiltrant, die deze maand zelfmoord pleegde omdat hij zich naar verluidt onvoldoende gesteund voelde door de leiding. Over de ingezette bevoegdheden zegt het OM in deze fase nog geen toelichting te kunnen geven.

De vrouw is maandag door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld. Ze mag uitsluitend contact hebben met haar advocaat. De man is niet voorgeleid, maar teruggegaan in voorlopige hechtenis.