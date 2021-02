Politie: “Jos” betrokken bij verdwijning Naima Jillal

Connect on Linked in

De politie heeft in Opsporing Verzocht naar buiten gebracht dat er aanwijzingen zijn dat een man met de naam Jos betrokken zou zijn bij de plotselinge verdwijning van Naima Jillal (1967). Zij is niet meer gezien sinds ze op zondagavond 20 oktober 2019 op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam in in een donkerkleurige Volkswagen Polo stapte.

De politie zegt dat er foto’s zouden circuleren waaruit zou blijken dat Naima niet meer in leven is. De politie zegt ook dat er nu een ‘belangrijk nieuw spoor’ in het onderzoek naar de verdwijning van Jillal is.

Ze zou slachtoffer zijn geworden van een criminele afrekening en ter verantwoording zijn geroepen voor een mislukte cocaïnedeal door ene “Bolle Jos”, aldus de politie. Volgens de politie moeten er mensen zijn die weten wat de relatie tussen Naima en deze “Bolle Jos” zou kunnen zijn geweest.

Zie meer over Naima Jillal:

Hoe Naima “Tante” Jillal jarenlang uit de wind bleef