Hoe Naima “Tante” Jillal jarenlang uit de wind bleef

De op zondag 20 oktober 2019 verdwenen Naima Jillal was volgens de politie één van de hoofdrolspelers bij de partij van bijna 3.800 kilo cocaïne die op 1 juni 2016 in de Rotterdamse haven in beslag is genomen. Dat blijkt uit stukken uit het politiedossier die Crimesite heeft ingezien. Andere personen die volgens de recherche van bij deze zending betrokken waren zijn Roger “Piet Costa” P. en Mustapha “Moes” F..

Deze stukken maken deel uit van het onderzoeksdossier 26Sartell dat tegen P. en medeverdachten is verzameld. Hun zaak loopt nu bij de rechtbank maar is nog lang niet toe aan inhoudelijke behandeling. Mustapha “Moes” F. zit in Marokko een celstraf uit in een witwaszaak (die was gestart nadat er in 2017 een mislukte aanslag op hem was gepleegd).

Eind mei 2016 waren er twee containers van de groep, met in één daarvan cocaïne, vanuit Costa Rica op weg naar Rotterdam. Het plan was volgens de politie dat een corrupte douane-ambtenaar van de afdeling pre-arrival die containers op “groen” zou zetten, zodat ze geen fysieke controle zouden krijgen. Dat gebeurde echter wel. Op woensdag 1 juni nam de politie in Rotterdam uit één van die containers ongeveer 3.800 kilo cocaïne in beslag.

Verdwenen

Deze zaak is één van meerdere coke-transporten waarvoor Roger P. “Costa” de komende jaren terecht moet staan. Hij is ook verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. In het dossier over de 3.800 kilo (de zaak “Romp”) komt volgens de recherche de rol van Jillal en F. wel naar voren. Maar Naima Jillal en Mustapha F. worden in de zaak niet vervolgd.

Of het nog van een berechting van Jillal komt is heel twijfelachtig. Nadat ze aan de Amsterdamse Zuidas 20 oktober 2019 bij een onbekende man in een VW Polo stapte is van de vrouw geen teken van leven meer vernomen. Eind vorig jaar wilde het Openbaar Ministerie desgevraagd nog niet zeggen of er een drugsonderzoek tegen Jillal gaande was ‘omdat ze verdwenen is’. De in Marokko geboren Nederlandse uit Utrecht zou in januari 54 jaar zijn geworden.

Vuilcontainer

In het onderzoek “Sartell” tegen Piet Costa c.s. ontbreekt de naam van Naima Jillal in het lijstje van verdachten. Kennelijk is het voor het Openbaar Ministerie ook duidelijk dat Jillal er niet meer is. In het criminele milieu zouden foto’s van haar lichaam circuleren waar ook de politie over zou beschikken. Advocaat Louis de Leon, die voor de familie probeerde uit te vinden wat er bij het Openbaar Ministerie bekend is over het lot van Naima Jillal, kreeg overigens in antwoord nul op het rekest.

Vlak voor haar verdwijning in oktober 2019 is Jillal nog vanuit Spanje naar Nederland gereisd. Ze moet daarvoor een dringende reden hebben gehad omdat ze eigenlijk rust moest houden na een zware operatie. De politie constateerde na onderzoek op haar woonadres in Amsterdam dat die woning door onbekenden is doorzocht en dat er spullen waren verdwenen. Persoonlijke bezittingen werden later aangetroffen in een vuilcontainer. (tekst gaat verder onder reclame)

Team Criminele Inlichtingen

In het onderzoek Dobricic (ook onder meer over de bewuste 3.800 kilo cocaïne uit 2016) zijn al verdachten veroordeeld. Een interessante vraag is waarom de verdenkingen tegen Jillal door het OM steeds niet werden opgepakt.

Pas ruim een jaar voordat ze verdween begon het OM een onderzoek tegen Jillal. In de dossiers over het onderzoek tegen Piet Costa en medeverdachten staat dat op 5 juni 2018 onder leiding van een officier van justitie van het landelijk parket onderzoek 26Rockaway wordt gestart naar cocaïnehandel door Jillal. De recherche schrijft dat dit ging op basis van een bericht van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) uit november 2017: ‘De Marokkaanse Naima, die afkomstig is uit Utrecht, is al jaren werkzaam binnen de cocaïnehandel. Naima heeft de contacten om lijnen op te zetten voor de grootschalige import van cocaïne.’

“Nijlgans”

Maar het is niet zo dat de politie Naima Jillal pas in november 2017 in beeld kreeg. Zij kwam al naar voren in vele zaken die de politie heeft onderzocht. Ook in zaken die al voor de rechter zijn gebracht, en waarvoor al mensen zijn veroordeeld.

Het onderzoek Dobricic draaide om de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne, vanaf 2014. Hoofdverdachte was Bridjanand B. Alias “Opa Frits”. Verdachten in dat onderzoek werden geobserveerd en de OT-teams noteerden ook dat ze ontmoetingen hadden met Naima Jillal. Bijvoorbeeld op 4 en 18 april 2017 in de regio Rotterdam en op 17 juli 2017 bij pannekoekenhuis De Oude Maas. De politieobservanten kenden haar al, maar verdenkingen tegen haar komen niet in het dossier. Haar naam noteert de recherche alleen in een bijlage van het (methodieken)dossier, niet in één van de zaakdossiers.

Op dezelfde manier komt Naima Jillal langs in andere megazaken over cocaïnetransporten, zoals het onderzoek “Nijlgans”, over 1.143 kilo cocaïne in een loods Raamsdonksveer en transporten via Antwerpen (met als verdachte de ex-beurshandelaar Florian van L.). Ook daarin figureert Jillal. Die feiten spelen al vanaf 2014.

In 2016 onderzoekt de eenheid Rotterdam de diefstal van een container. In dat onderzoek “Ananas” lijkt Jillal zelfs een sleutelrol te spelen bij de import van containers uit Costa Rica. Ze komt daar alleen voor als een ‘Marokkaanse vrouw’ onder de naam “Bea”. De politie zoekt in dat dossier verder niet uit wie die “Bea” zou zijn. Het is inmiddels overduidelijk dat dit Jillal betrof.

‘Naim of zoiets’

Er kan bij de landelijke recherche ook moeilijk twijfel hebben bestaan over de prominente rol van Naima Jillal in de zaak over de 1,143 ton cocaïne in de loods in Raamsdonksveer. Eén van de verdachten heeft vorig jaar oktober deze rol onderstreept in een verhoor tijdens het hoger beroep:

U vraagt met wie ik contact had over de loods. Met een Marokkaanse vrouw. Ik kreeg een opdracht van haar en meer niet. Zij gaf mij de sleutels. Haar naam was Naim of zoiets. U vraagt mij wie die vrouw is. Ik weet alleen dat zij nu vermist wordt, dat heb ik gezien bij Opsporing Verzocht.

Later in het verhoor bevestigt hij de naam Naima Jillal, en voegt eraan toe dat zij telefoons uitdeelde aan hem en de medeverdachten voor de ‘onderlinge communicatie’.

“Tante”

En dan is er het onderzoek over de 3.776 kilo cocaïne die op maandag 30 mei 2016 bij APM Terminals op de Rotterdamse Maasvlakte werd gepakt, die was aangevoerd vanuit Costa Rica, en op basis waarvan door de politie Rotterdam eerder het onderzoek Romp werd gestart.

Dat onderzoek kreeg – volgens justitie – pas vaart in 2018 binnen het onderzoek naar Jillal (26Rockaway). Toeval of niet: plotseling komt er in dat onderzoek een bericht van de inlichtingendienst TCI bij het team binnen dat Mustapha F. een aantal pgp-adressen gebruikte en daarmee communiceerde met een zekere “Tante”. Deze e-maildressen zijn in 2017 in Costa Rica in beslag genomen in het onderzoek 26Sassenheim naar de pgp-service van PGPSafe.

Onderzoek 26Rockaway gaat zich dan richten op de gebruiker van het e-mailadres classy@pgpsafe.net, alias “Tante”.

Vergismoord

Op 12 januari 2017 werd in Utrecht een vergismoord gepleegd. Volgens de politie gebeurde dat door onder meer kroongetuige Nabil B. en de groep van Ridouan Taghi (B. zegt naar aanleiding van deze moord te hebben besloten kroongetuige te worden).

Direct na die aanslag constateerde de politie dat het (vermoedelijke) eigenlijke doelwit via een pgp- en een gewone telefoon contact had met Naima Jillal en met haar ‘emotionele gesprekken’ voerde. Ook signaleerde de recherche een ontmoeting tussen de twee. De man sprak haar aan als “Tante”.

Als in 2018 het onderzoek op Jillal op gang komt krijgt het team vanuit het Marengo-onderzoek een proces-verbaal hierover. De politie schrijft dan zekerheid te hebben dat “Tante” inderdaad Naima Jillal is. En ook dat zij een bekende is in de kringen rond Ridouan Taghi, de hoofdverdachte van liquidaties in het Marengo-proces.

Bakken op groen

Terug naar de grote cocaïnevangst van 3,8 ton op 1 juni 2016. Door onder meer de inhoud van in 2017 gekraakte gesprekken van PGPSafe te koppelen aan het onderzoek naar die vangst komt het e-maildres van “Tante” Jillal in beeld. Ze communiceert met pgp-adressen van Roger “Piet Costa” P. en Mustapha “Moes” F..

Op 30 mei breekt er grote consternatie uit. De twee “bakken” die de groep wil binnenhalen zijn gelost. Maar ze moeten door een scanapparaat. En dat betekent volgens de smokkelaars dat de handel zal worden gepakt (‘zelfs een tandenborstel zien ze op de scan’). De berichten vliegen over en weer.

“Godfather” (volgens de politie Mustapha F.) schrijft woedend aan “Classy”:

Hoi tante , ik kan p niet bereiken is heel belangrijk. Op ons bak staat blokkade is gelost en we kunnen m niet ophalen, kanker zooi (…) Die gasten van p zijn oplichters. Hebben niets en kunnen niets. Nu zeggen ze zit een tip op die bakken. We werken 4 jaar op die lijn en doen alles zelf en nu zit tip op. Wat een kanker vieze mensen.

Met “p” wordt volgens de politie op “Piet Costa” P. gedoeld. Naima “Tante” Jillal richt zich met dat nieuws tot Piet Costa, althans tot de PGPSafe-ID “Advocaat”, waar volgens de recherche volgens de politie “Piet Costa” P. achter schuilgaat. ‘Ben er mee bezig’, zegt deze Advocaat.

Uit de PGPSafe-berichten komt naar voren dat de 3.800 kilo een gemeenschappelijke investering was van een groepje waar in ieder geval (volgens de politie) Piet Costa, Mustapha F. en Naima Jillal aan deelnamen. Jillal was kennelijk verantwoordelijk voor de betalingen van de logistieke afhandeling in de haven van Rotterdam. Jillal is ook wel ‘de rechterhand’ van Piet Costa genoemd. Aan de andere lijkt ze toch een onafhankelijke positie in te nemen. Classy schrijft althans over P. aan “Godfather”:

Lulster hoe kan je gaan slapen als iets naar de kkr gaat en jij bent verantwoordelijk dat klopt niet, p slaapt nog maar ik maar ik ga naar p en ik ga hem dat duidelijk maken (…) We zijn echt zwaar voor de gek gehouden. En onze p wil niet inzien pppfff

De reden

Indien Jillal is vermoord komt ook de vraag in beeld wat de reden (of een combinatie van redenen) zou kunnen zijn. Is ze verantwoordelijk gesteld voor het mislukken van een transport, of door iemand verdacht van dubbelspel met een rivaal?

Een andere mogelijkheid is dat ze heeft opgetreden als criminele burgerinfiltrant voor de inlichtingendienst van de recherche, of voor een andere dienst, of dat mensen haar hiervan, terecht of onterecht, verdachten. De Brabander Freddy Janssen was informant van de inlichtingendienst van de politie, en dat lekte mogelijk door onzorgvuldigheid van de politie uit, met voor Janssen fatale gevolgen.

Misschien is ze verzeild geraakt in een conflict tussen zakenpartners en werd het haar te heet onder de voeten. Misschien verdachten medespelers haar ervan zich voor te bereiden om kroongetuige te worden.

Geen bijzondere opsporingsmethoden ingezet

Jillal was in ieder geval al vanaf 2014 in beeld in onderzoeken van de recherche. Er zijn wél op medeverdachten – maar niet op haar – bijzondere opsporingsmethoden ingezet. Tientallen mensen kregen een microfoon in hun huis of in hun auto, voorzover bekend Jillal niet. Herkenbare foto’s door observatieteams van Jillal belandden niet in de dossiers. Haar gangen werden niet nagegaan, of niet gemeld in de stukken. Jillal werd in die onderzoeken geen medeverdachte, ze bleef een figurant, hoewel soms in kennelijk opvallende rol.

Ten slotte kan ze ook uit de wind zijn gebleven omdat de politie haar in het onderzoeksbelang tegelijk met “Piet Costa” P. wilde arresteren. Het onderzoek op Jillal begon in juni 2018, dat op P. in oktober 2018. Als inderdaad dat onderzoeksbelang speelde dan heeft het Openbaar Ministerie toegelaten dat Naima Jillal jarenlang grote partijen cocaïne liet importeren.