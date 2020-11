Politie krijgt kliksysteem tegen lekken politiegegevens

Connect on Linked in

Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ontwikkelt de politie een systeem dat moet gaan detecteren of politiemedewerkers oneigenlijke zoekopdrachten in politiesystemen doen. Hij schrijft dat in antwoord op vragen van Tweede Kamer-leden.

Monitoring

De politie is begin 2019 gestart met een pilot waarmee stapsgewijs een systeem en werkwijze ontwikkeld wordt om oneigenlijk gebruik van politie-informatie en politie-systemen ‘proactief te herkennen’. De pilot zal in het eerste kwartaal van 2021 klaar zijn. Na evaluatie zal het systeem en de werkwijze landelijk in gebruik worden genomen. Deze monitoring op atypische signalen is gefocust op de aard van het datagebruik.

Als er verdachte opvragingen aan het licht komen dan krijgt een hogere leidinggevende hierover bericht.

Vier ogen

De minister schrijft ook dat alle politiesystemen zullen worden aangesloten op de al bestaande Logging as a Service (LaaS) omgeving. Zo wordt binnenkort in alle systemen precies bijgehouden welke medewerker welke informatie heeft geraadpleegd.

De politie hanteert naar aanleiding van corruptiezaken bij de politie sinds 2016 een “vier ogen”-systeem. Daarbij moet een opvraging vanaf een bepaald geheimhoudingsniveau worden gedeeld met een leidinggevende.

Uit het EncroChat-onderzoek is een aantal nieuwe gevallen van corruptie bij politie en andere overheidsdiensten naar boven gekomen.