EncroChat: politieman verdacht van corruptie

Een 60-jarige politieman van de eenheid Noord-Holland is maandag aangehouden vanwege een verdenking van ambtelijke corruptie. Volgens het landelijk parket van het Openbaar Ministerie wordt de man ook verdacht van schending van zijn geheimhoudingsplicht, computervredebreuk en het particulier gebruik van politie-informatie.

Crimineel contact

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte in Heiloo is beslag gelegd op administratie en verschillende gegevensdragers, zoals mobiele telefoons en computers. Ook de woning van een vermoedelijk crimineel contact in Beverwijk is doorzocht. Deze 60-jarige verdachte van betrokkenheid bij ambtelijke corruptie is ook aangehouden.

EncroChat

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche in samenwerking met de landelijke eenheid van de politie. Beide diensten hebben sinds de zomer het Team Aanpak Corruptie gevormd. Dat team is opgericht nadat uit dit voorjaar gehackt pgp-verkeer van EncroChat-gebruikers verschillende aanwijzingen voor corruptie door politie-agenten opdoken. Er wordt ook een motoragent die zo’n telefoon gebruikte verdacht van corruptie.

Het onderzoek staat onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie.

Beide verdachten zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Zwolle en voor twee weken in bewaring gesteld. In het belang van het onderzoek zijn aan hen door de officier van justitie beperkingen opgelegd en mogen zij uitsluitend contact hebben met hun advocaat.