Politie Las Vegas doorzoekt woning in verband met moord op Tupac Shakur

De Amerikaanse politie heeft maandagavond een huiszoeking gedaan in de omgeving van Las Vegas in verband met de moord op Tupac Shakur. De rapper werd in september 1996 neergeschoten en overleed zes dagen later op 25-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. Er is nooit iemand aangehouden.

De politie in Las Vegas bevestigt in een verklaring tegenover ABC News dat er op 17 juli een huiszoekingsbevel is uitgevaardigd in Henderson, Nevada, ‘als onderdeel van het lopende onderzoek naar de moord op Tupac Shakur’. Verder laat de politie niets los. ‘We zullen op dit moment geen verder commentaar geven.’

Drive-by shooting

De wereldberoemde rapper Tupac Shakur werd op 7 september 1996 neergeschoten in Las Vegas en overleed zes dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Tupac had vlak voordat hij werd neergeschoten samen met zijn omstreden platenbaas Suge Knight een bokswedstrijd tussen Bruce Seldon en Mike Tyson bijgewoond in Vegas. Toen hij in zijn auto op Las Vegas Boulevard stond te wachten voor een stoplicht werd hij vanuit een witte Cadillac beschoten. Tupac werd geraakt, Suge Knight bleef ongedeerd. Voor de moord is nooit een verdachte opgepakt.

Moord op Biggie

Een half jaar na de moord op Tupac werd rapper The Notorious B.I.G. doodgeschoten in Los Angeles. De moord op “Biggie Smalls” wordt gelieerd aan de moord op Tupac en is tot op heden ook onopgelost. Tupac raakte in 1994 al eens zwaargewond toen hij werd beschoten tijdens een gewapende overval in de opnamestudio van The Notorious B.I.G.

Tupac verkocht wereldwijd ruim 75 albums en scoorde hits met onder meer California Love, Dear Mama en Changes. Vorige maand kreeg hij postuum een ster op de Hollywood Walk of Fame.