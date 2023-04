Politie neemt telefoons in beslag van illegale sekswerkers en hun uitbuiters

Connect on Linked in

De politie heeft vorige week acties uitgevoerd om uitbuiting in de illegale prostitutie tegen te gaan. De operatie was vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de criminele organisaties die erachter zitten.

Actie

Politiemedewerkers deden zich voor als burgers die reageerden op door de politie als verdacht beschouwde contactadvertenties. Tijdens de afspraken maakten ze zich bekend als politieagent. Dit gebeurde tijdens gezamenlijke acties van politie-eenheden door het hele land, op 28, 29 en 30 maart.

De controles waren niet alleen gericht op de sekswerkers zelf. De actie was ook gericht tegen de mensen om de vrouwen heen: dat zijn bijvoorbeeld hun ‘beveiligers’ en mensen die helpen met het plaatsen van de advertenties. Vaak zijn die ook betrokken bij organisatie van illegale prostitutie en dus mogelijk mensenhandel, laat de politie weten.

In beslag

Bij de acties zijn 35 telefoons en één laptop in beslag genomen. Belangrijkste doel van de actie was om informatie te vergaren rond criminele netwerken achter de illegale prostitutie en mensenhandel.

De meerderheid van de gecontroleerde personen tijdens de acties kwam uit Latijns-Amerika. Zij komen vaak via Spanje naar Nederland om in het illegale circuit geld te verdienen. Een deel van hen is slachtoffer van uitbuiting of mensenhandel.

Waarschuwing

Met de landelijke actie wil de politie een waarschuwend signaal aan de slachtoffers én de uitbuiters geven. Laura van der Wal is projectleider van deze zogenaamde landelijke mensenhandel-interventies door de politie. Ze geeft aan dat het in beslag nemen van de telefoons een “tactische keuze” is, met voor- en nadelen: ‘Slachtoffers van mensenhandel durven vaak niet met de politie te praten. Door de telefoons in beslag te nemen, verspelen we vertrouwen. Maar op de telefoons kunnen we mogelijk wel bewijs vinden dat iemand wordt uitgebuit. We hopen ook dat van deze acties een preventieve werking uit gaat.’

De in beslag genomen telefoons en andere gegevensdragers worden onderzocht door de politie, en door specialisten van het Expertisecentrum Mensenhandel Mensensmokkel (EMM), om een landelijk beeld te krijgen van deze vorm van criminaliteit.

Al in 2016 waarschuwde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel ervoor dat er een verschuiving plaatsvond van de legale prostitutie achter het raam en in bordelen, naar de illegale thuisprostitutie.