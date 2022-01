Politie: nog één vechtersbaas luxe-restaurant gezocht (VIDEO)

Print This Post

Twee van drie mannen die vorig jaar een luxe-restaurant Izakaya in de Amsterdamse Pijp kort en klein sloegen zijn bekend, aldus de politie. Naar één man wordt nog gezocht. de politie bracht dinsdagavond beelden van hem naar buiten. In de nacht van 2 op 3 juli 2021 ontstond er plotseling een explosie van geweld in het restaurant op de hoek van de Ruysdaelkade en de Albert Cuypstraat. Verschillende mensen raakten gewond.

Oogkas

Mogelijk was de aanleiding een woordenwisseling tussen één van de mannen en een barvrouw van het restaurant. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een aantal mannen extreem gewelddadig waren tegen personeel en klanten. Tafels, stoelen en borden vlogen door de lucht. Volgens de politie heeft één van de mannen gedreigd een granaat te laten ontploffen. Een 47-jarige man die een medewerkster te hulp schoot werd hard tegen zijn oogkas geslagen, mogelijk met blijvend letsel als gevolg.

Geen aangifte

Restaurant Izakaya is populair bij een welgesteld publiek, bij BN’ers en bij een bepaald slag criminelen. Eén van de aanwezigen was rapper Lil’ Kleine. Hij zou hebben geprobeerd één van de daders te kalmeren. Een 36-jarige verdachte is inmiddels op vrije voeten gesteld.

De barvrouw die zou zijn aangevallen heeft geen aangifte gedaan. De twee verdachten zwijgen volgens de politie over de derde betrokkene, en die is niet opgespoord. Dat is volgens de politie de reden dat deze week beelden van de man publiek worden gemaakt.