Verdachte vechtpartij celebrity-restaurant op vrije voeten

De politie zoekt nog twee verdachten die betrokken waren bij de grootscheepse vechtpartij in celebrity-restaurant Izakaya aan de Albert Cuypstraat in Amsterdam. Rapper Lil Kleine die op de avond aanwezig was lijkt, volgens bronnen van Crimesite, de zaak te hebben willen sussen. Een 36-jarige verdachte is deze week op vrije voeten gesteld. In de nacht van vrijdag op zaterdag 3 juli was er een grote vechtpartij in het restaurant Izakaya op de hoek van de Albert Cuypstraat en de Ruysdaelkade in Amsterdam-Zuid. Izakaya is populair bij een welgesteld publiek, en ook bij BN’ers en een bepaald slag criminelen.

Gevlucht

Rond 00.45 belden verschillende aanwezigen de politie omdat er drie mannen in gevecht zouden zijn met restaurantbezoekers en personeelsleden. Bij de vechtpartij worden voorwerpen als wapen gebruikt en in het rond gesmeten. Een groot deel van de aanwezigen is het restaurant uit gevlucht om aan het geweld te ontkomen. Als de politie ter plaatse is wordt de 36-jarige Amsterdammer gearresteerd. Hij wordt verdacht van mishandeling en openlijke geweldpleging.

Lastig

Van de gebeurtenissen zijn videobeelden uit de bewakingscamera’s beschikbaar. Uit informatie van de bronnen van Crimesite blijkt dat het geweld is begonnen nadat een vrouw die achter de bar aan het werk was een flinke hoeveelheid water over de 36-jarige verdachte heen kletste.

Getuigen hebben verklaard dat de man zich voor die tijd lastig had gedragen. Daarna ontstond er grote discussie en onenigheid die plotseling uitmondde in geweld waarna onder meer de vrouw en iemand uit de keuken klappen kreeg. Vervolgens werd een deel van het interieur kort en klein geslagen.

Uit de camerabeelden is niet helemaal goed te zien wie wat heeft gedaan. Wel zouden de drie verdachten met elkaar op de vuist zijn gegaan. Vaststaat dat ook personeel en beveiligingspersoneel van Izakaya met voorwerpen heeft gegooid en in gevecht was.

De politie benadrukte deze week nog altijd op zoek te zijn naar getuigen.

Lil Kleine

Volgens de bronnen heeft rapper Lil Kleine geprobeerd een sussende rol te spelen. Hij was niet in gezelschap van de drie verdachten. Overigens is hij niet door de politie als getuige gehoord.

De betrokken barvrouw heeft geen aangifte gedaan. Of Izakaya aangifte heeft gedaan, of andere personeelsleden aangifte hebben gedaan is onduidelijk.

De advocaat van de 36-jarige man is Cem Polat. Hij wil alleen zeggen dat de rechter-commissaris zijn cliënt op vrije voeten heeft gesteld omdat er geen gronden zijn om hem vast te houden. Er is volgens Polat geen vluchtgevaar en er is geen onderzoeksbelang.