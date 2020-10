‘Politie onderzocht bedreiging van zussen Willem Holleeder’

Connect on Linked in

De politie-eenheid Amsterdam heeft de afgelopen maanden vergeefs onderzoek gedaan naar meldingen door Astrid en Sonja Holleeder van ‘bedreigingen’ met een vuurwapen. Hierover valt te lezen in de ‘deze week verschenen herdruk van Astrid Holleeders boek Judas’, zo schrijft De Telegraaf. De krant drukt ook een foto af waarop schouders en achterkant van het hoofd van de bedreigde Astrid Holleeder te zien zijn.

Opgewacht

Sonja Holleeder zou afgelopen zomer vanuit een langzaam rijdende auto met een vuurwapen zijn bedreigd, maar niet beschoten. Ze wist te ‘vluchten’, schrijft De Telegraaf. In maart zou Astrid Holleeder (bij de geheime verblijfplaats van haar moeder) een flat zijn binnengevlucht nadat iemand volgens haar een poging ondernam haar te liquideren. Eenmaal binnen zou ze vanuit het portiek van de flat nog een foto van een verder onherkenbare belager hebben genomen, die ontkwam op de fiets. Ze heeft verklaard te zijn opgewacht.

Er is kennelijk geen aanvullend bewijs gevonden voor de beweringen van de twee zussen Holleeder. De krant schrijft:

De beide meldingen waren volgens de politie zeer gedetailleerd, maar door het ontbreken van getuigenverklaringen en camerabeelden liep het onderzoek dood.

Dat laatste is opvallend omdat de politie doorgaans van bij misdrijven betrokken auto’s wel beeld kan vinden. Ook is opvallend dat er bij de verblijfplaats van Astrid Holleeder kennelijk geen camera aanwezig was.

Beide onderzoeken zijn inmiddels gestaakt.

EBI

De Telegraaf suggereert dat Willem Holleeder achter deze dreigingen heeft gezeten. Wat het motief zou kunnen zijn voor een bedreiging, door de tot levenslang veroordeelde Holleeder, is onduidelijk. De twee zussen hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk gezegd dat hun broer de rest van hun leven zal proberen hen te vermoorden. Willem Holleeder verblijft in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

De krant schrijft dat er in 2017 onderzoek is gedaan naar een vermeende opdracht voor een liquidatie door Holleeder op zijn zussen. Deze door Openbaar Ministerie en De Telegraaf groots – vlak voor een zitting – gepresenteerde ‘moordopdracht’ bleek een onzinverhaal te zijn.

De krant schrijft nu niet dat de recherche voor dat verhaal destijds ook geen enkel bewijs heeft kunnen vinden en dat uiteindelijk het verhaal verzonnen bleek te zijn. De aangever was een medegedetineerde van Holleeder in de EBI. Die verklaarde later dat hij het hele verhaal had verzonnen omdat hij hoopte naar Curaçao terug te kunnen als hij een belastende verklaring over Holleeder af zou leggen.

Dinsdag en donderdag zijn er zittingen in het hoger beroep van Willem Holleeder. Holleeder’s advocaat Sander Janssen reageerde maandagmorgen op Twitter: