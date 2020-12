Politie: onderzoek moordaanslag Schiedam nog niet klaar (VIDEO)

Connect on Linked in

Ondanks dat er een man vastzit voor poging tot moord is volgens de politie het onderzoek naar de schietpartij waarbij in Schiedam een jongen van 18 van dichtbij in zijn hoofd werd geschoten nog niet afgerond. De politie is nog op zoek naar een jas die de schutter zou hebben gedragen en naar getuigen. Het gebruikte wapen is wel terecht.

Coma

Het slachtoffer werd beschoten toen hij op zaterdag 10 oktober 2020 rond 13.30 over de P.J. Troelstralaan in Schiedam liep. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en ligt sindsdien in coma door een hersenbloeding. Onbekend is of hij ooit zal ontwaken.

Nog diezelfde middag heeft een 21-jarige man uit Vlaardingen zich gemeld op een politiebureau. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot moord en zit sindsdien vast.

Vuurwapen

Op donderdag 10 december is het vuurwapen dat waarschijnlijk is gebruikt gevonden in het gras op speeleiland de Babber, in de wijk Babberspolder in Vlaardingen. Het wapen wordt nog forensisch onderzocht. Maar de politie denkt dat dit het gebruikte wapen is geweest.

De jas die de verdachte droeg tijdens het schieten is nooit teruggevonden. Deze gewatteerde Moncler Ecrins is vermoedelijk door de verdachte tussen ongeveer 14.10 en 15.30 achtergelaten of verstopt

Ruzie

Een dag voor het schietincident, op vrijdagmiddag 9 oktober, heeft het slachtoffer ruzie gehad met de verdachte. Dat incident vond plaats aan het eind van de middag op station Schiedam Centrum. Na een woordenwisseling hebben de twee in de stationshal met elkaar gevochten. Mogelijk is deze vechtpartij de aanleiding geweest voor het schieten een dag later.

De politie zoekt getuigen die op station Schiedam Centrum deze ruzie hebben gezien. Ook zoekt de recherche mensen die ten tijde van de moordaanslag op de P.J. Troelstralaan zijn geweest. Zie video: