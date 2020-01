Politie onderzoekt bedreigingen van bewaarders in PI Zaanstad

Connect on Linked in

De politie is een onderzoek begonnen naar ernstige bedreigingen van meerdere medewerkers van de penitentiaire inrichting Zaanstad. Dat heeft de politie bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. De dreiging wordt zo ernstig opgevat dat er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Wat dat voor maatregelen zijn zegt de politie niet. Dit weekend heeft een leidinggevende van de inrichting aangifte gedaan namens meerdere medewerkers. Die hebben de bedreigingen in email ontvangen.

Het in 2016 geopende Justitieel Complex Zaanstad is een huis van bewaring, een gevangenis en een psychiatrisch centrum, voor ruim duizend gedetineerden. Het is de grootste en modernste PI van Nederland die de rol van de voormalige Bijlmerbajes heeft overgenomen als grootste PI in de regio.

In augustus vorig jaar was er een steekpartij in de inrichting. In diezelfde maand kwam ook naar buiten dat er contrabande was ontdekt. Er werd toen een externe medewerker van het JCZ gearresteerd. Ook was er een nepwapen in de inrichting. In mei raakte een bewaarder gewond door een aanval van een gedetineerde. In april 2019 werd een bewaarder tot een celstraf veroordeeld voor corruptie.