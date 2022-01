Politie onderzoekt kuil in vermissingszaak Ercan Öztürk

Connect on Linked in

De politie heeft een opvallende ontdekking gedaan in de vermissingszaak van Ercan Öztürk. In een bosperceel bij Schalkhaar is een kuil gevonden, die in verband zou kunnen staan met zijn verdwijning.

Foto: de aangetroffen kuil, die de politie onderzoekt in relatie tot de verdwijning van Ercan Özturk

Vermist

Op zondag 28 maart 2021 raakt Ercan Özturk (29) uit Apeldoorn vermist. Zijn zwangere vrouw slaat daarop alarm. De politie doet daarna onderzoek en vermoedt dat hij die dag in een lichtblauwe Volkswagen Polo is gestapt en in de richting van Deventer is gereden. Hij zou daar één of meerdere afspraken hebben.

Gezien

Het is volgens de politie onduidelijk of hij in Deventer is aangekomen, al zou hij die middag nog gezien zijn in de omgeving van de Lebuïnuslaan in die stad. De politie heeft daarop in deze straat grootschalig forensisch onderzoek gedaan, maar vond geen aanwijzingen.

Kuil

De politie is inmiddels weer druk met het onderzoek, vanwege een mogelijke doorbraak. Ze wil in contact komen met een anonieme tipgever. Die kwam op 8 november 2021 met informatie dat het lichaam van de man mogelijk begraven zou zijn op een bosperceel bij Schalkhaar.

Ze neemt de tip serieus, omdat in dat deel van het bos eind 2021 door een wandelaarster een diepe, gegraven kuil is gevonden. De recherche vraagt zich af of er een verband bestaat tussen de vermissing van Ercan Öztürk en de kuil.