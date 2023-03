Politie: ontmoetingsplaats Hells Angels gesloten

Connect on Linked in

De politie zegt dat in opdracht van het Openbaar Ministerie in Utrecht maandagavond een pand is binnengevallen dat dienst deed als ontmoeting plaats van Hells Angels. Die motorclub is in Nederland verboden. Het pand bleek volgehangen met beelden en logo’s Hells Angels MC en leek dienst te doen als kroeg. Zes aanwezigen zijn gearresteerd.

Twijnstraat

Het gaat om een pand in de zuidelijke binnenstad van Utrecht aan de Twijnstraat aan de Werf. Het pand is per direct door de gemeente Utrecht gesloten.

Er waren signalen van onder andere gemeente en politie waardoor het vermoeden ontstond dat het pand niet werd bewoond maar in plaats daarvan werd gebruikt als ontmoetingsplaats voor de verboden motorclub.

In het pand leek de inrichting niet bedoeld voor bewoning, aldus de politie, maar voor niet toegestane horecadoeleinden.

Hoge Raad

Een van de verdachten had bij zijn arrestatie meerdere ponypacks met drugs op zak en een uitschuifbare wapenstok.

Op vrijdag 15 juli 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de eerdere uitspraak van het verbod op de Hells Angels-organisaties in Nederland in stand blijft. De Hells Angels MC is daarmee onherroepelijk verboden verklaard. Alle uitingen van de Hells Angels na deze datum dragen bij aan de verdenking van voortzetting van deze verboden organisatie.