Politie: oud-voetballer Abdellaoui waarschijnlijk geen doelwit

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Toen ruim een jaar geleden oud-voetballer Yassine Abdellaoui op straat in Amsterdam-IJburg werd beschoten was dat volgens de politie waarschijnlijk een vergissing. De aanslag was dus voor iemand anders bedoeld. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Abdellaoui het doelwit zou zijn geweest. Abdellaoui raakte gewond maar overleefde.

Abdellaoui verklaarde al snel dat de kogels mogelijk voor zijn zwager waren bedoeld. In Opsporing Verzocht zei de politie daarover niets.

De schietpartij vond plaats op 6 februari, iets na 23.30. Abellaoui liep over de George Sliekerkade op IJburg. Een man vuurde kogels op hem af en liep over een voetgangersbrug naar de andere kant van de gracht. Daar werd hij opgewacht door een man op een motorscooter.

De motorscooter is vermoedelijk gedumpt langs de Liergouw in Amsterdam-Noord, dat is een weggetje langs een viaduct onder de A10.

De politie zegt aanknopingspunten te hebben in de zoektocht naar de twee verdachten. De politie heeft compositietekeningen van de daders gemaakt.