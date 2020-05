Politie pakt 4,3 ton hasj bij Gibraltar (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje is 4.3oo kilo hasj in beslag genomen en zijn 36 mensen gearresteerd voor het meewerken aan het importeren van hasj vanaf zee naar de Spaanse kust bij Gibraltar. De clan die is opgerold staat volgens de politie bekend als Los Pantojas.

(beeld uit archief)

Het onderzoek liep sinds april 2109. Aan het hoofd van de groep stond een oudere man stond die bekend was bij de inlichtingendiensten als een vertrouweling van een eerderĀ gearresteerde drugshandelaar die bekend is als El Messi.

Overdag werden hasjvoorraden tot 500 kilo hasj naar de kust gebracht in pleziervaartuigen, met name in de weekenden, ’s nachts importeerde de groep ladingen van 1 tot 3 ton in half-opblaasbare speedboten.

In de regio Campo de Gibraltar zijn 18 huiszoekingen gedaan. Er zijn 19 voertuigen, 9 halfopblaasbare boten, recreatievaartuigen, vissersboten en jetski’s in beslag genomen. Verder vond de politie tal van telefoons computers en nautische apparatuur, en ook een machinepistool en een pistool, naast een hoeveelheid cash geld.