Politie pakt tweede verdachte Eindhovense moord op

De politie zegt dat er dinsdagmorgen een tweede verdachte is opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Eindhovenaar Johan van Boxtel, in 2017. Het is een 42-jarige man uit Eindhoven die al gedetineerd was in de Penitentiaire Inrichting in Grave.

Nieuwe informatie

Vorige week werd in dit onderzoek ook al een 35-jarige man uit Geldrop aangehouden.

Enige tijd geleden kreeg de politie nieuwe informatie binnen, in het onderzoek naar de liquidatie van de 32-jarige Van Boxtel. Hij werd op zondag 7 mei 2017 doodgeschoten op de Memlincstraat in Eindhoven.

Beelden

Op de beelden van de moord was te zien dat er tenminste twee personen bij betrokken waren. Na de eerste aanhouding heeft het Team Grootschalige Opsporing (TGO) het onderzoek voortgezet. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de tweede verdachte.

De nieuwe verdachte zat in Grave vast ‘in verband met een ander onderzoek’, aldus de politie.

Meer verdachten

Het onderzoek is nog steeds in volle gang en de politie denkt dat er nog meer mensen bij de aanslag betrokken zijn geweest. Daarom vraagt de politie om informatie van het publiek.

In 2018 kreeg de zaak aandacht in opsporingsprogramma’s.