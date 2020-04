Politie: plofkraker waarschijnlijk gewond geraakt (VIDEO)

Connect on Linked in

Na de mislukte plofkraak in de nacht van 17 op 18 februari op een geldautomaat in een supermarkt aan het Osdorpplein in Amsterdam-West moet een van de gevluchte plofkrakers flink last hebben gehad, aldus de politie. Hij stond te dichtbij toen de explosie afging.

Fiat Panda

De politie verspreidde dinsdag videobeeld van de kraak in Opsporing Verzocht. Twee verdachten waren erbij betrokken: op de beelden is te zien dat rond 03.00 een man op een scooter aan kwam rijden bij de supermarkt en even later een man in een gele Fiat Panda. Deze Fiat ramde meerdere keren de winkelpui. De twee gingen naar binnen en legden een explosief klaar in de automaat.

Gestolen

De explosie heeft niet het gewenste effect en de plofkrakers slaan zonder buit samen op de scooter op de vlucht. Na een klein stukje over de Tussen Meer rijden ze het voetgangersgebied in richting de Martini van Geffenstraat. Bij de automaat lag nog een niet ontploft explosief dat werd afgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

De Fiat Panda bleef ook achter. De auto blijkt in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 februari gestolen te zijn vanaf de Terpstraat, ook in Amsterdam-West.